Domenica 9 febbraio va in onda su Rai 1 la seconda puntata di Come una madre. La serie, in tre appuntamenti settimanali, è scritta e sceneggiata da Andrea Porporati ed ha come protagonista Vanessa Incontrada nel ruolo di Angela, una madre coraggio.

La donna ha perso il figlio Matteo di 9 anni in seguito ad un incidente stradale. Nel corso delle tre puntate si deve occupare di 2 bambini figli di una vicina di casa. La donna, una sera la prega di mantenere i figli per qualche ora. Non è più tornata e successivamente è stata trovata uccisa. In effetti, questa vicina di casa, era depositaria di un segreto che interessava sia il mondo della malavita che un settore della magistratura e della Giustizia.

Come una madre puntata 9 febbraio – trama seconda puntata

La seconda puntata è ancora incentrata sull’avventuroso viaggio di Angela che cerca di sfuggire ai suoi inseguitori. Alla fine della prima puntata abbiamo lasciato la donna prigioniera in casa di un medico che l’aveva avvicinata con il pretesto di curare una brutta influenza della piccola Valentina.

Angela insieme a Valentina e Bruno Albanese, i figli della sua vicina di casa, continuano la loro fuga. Oramai sembrano rassegnati al loro destino e nessuno riesce ad avere fiducia nel futuro. In questo frangente Angela inizia a chiedersi quali motivi possono avere spinto Elena, la sua vicina di casa, a mettere in salvo i suoi figli ed a scappare.

Adesso la donna sta realizzando un vero e proprio viaggio in cui il confine tra il bene e il male è estremamente labile.

Quando tutto sembra veramente perduto, ad un certo punto arriva per Angela ed i due bambini un aiuto inatteso. Sarà una persona a venire il loro soccorso ed a farli arrivare finalmente a Roma. Questa infatti era la meta che la donna si era prefissa.

Il finale della seconda puntata

E siamo al finale: una volta aggiunta nella capitale però Angela cade in preda ad una forte depressione. Ricomincia a pensare a Matteo, il figlio perduto, e si abbandona ad un pianto dirotto in presenza di Valentina e Bruno. I due bambini inizialmente non capiscono e pensano che le lacrime di Angela derivino dalla loro presenza. La donna è così costretta a rivelare il suo segreto ai bimbi che cercano di confortarla come possono.

É Valentina, la più sensibile e delicata, a stare particolarmente vicina ad Angela. La bimba mostra una sensibilità che alla fine finisce per commuovere Angela. Anche Bruno, apparentemente più chiuso e più arrabbiato, si emoziona dinanzi al dramma vissuto da Angela.

Nel frattempo Massimo Sforza, il maggiore dell’Intelligence che si sta occupando del caso dei due bambini, è sempre più sulle tracce sia dei piccoli che di Angela. Più che un amico viene adesso considerato una sorta di nemico da parte di Angela perché è mosso da una rabbia che non riesce a trattenere.

Il cast completo della serie

Di seguito il cast, personaggi ed interpreti, della serie tv.