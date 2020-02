Il Segreto chiude – incerto il futuro del pomeriggio di Canale 5

Brutta sorpresa per i fan della soap opera Il Segreto che chiude i battenti. La notizia è arrivata solo in parte inaspettatamente. Da tempo infatti circolavano indiscrezioni secondo le quali gli ascolti della soap opera in terra spagnola non erano più gratificanti per l’emittente che la mandava in onda, ovvero Antena 3.

Il Segreto chiude – bassi ascolti per la soap opera in Spagna

Mentre Canale 5 può contare su un alto bacino d’ascolto, in Spagna invece la soap opera non è gradita nello stesso modo ed ha perso negli ultimi tempi un notevole numero di telespettatori. Antena 3 ne ha così annunciato la chiusura dopo 10 stagioni e 2300 episodi mandati in onda.

Ricordiamo che ogni giorno la soap opera assicura alla principale rete Mediaset una share che va dal 18 al 20%. Significa oltre 2 milioni di telespettatori. Un numero di fan molto più elevato rispetto agli appassionati di Beautiful. La saga dei Forrester infatti si sofferma prevalentemente sul 17% di share. Analogo risultato anche per Una vita, l’altra soap opera spagnola nel pomeriggio di Canale 5.

E così i telespettatori iberici hanno mostrato un gradimento di pubblico inferiore rispetto a quello italiano. Eppure Il Segreto ha laureato personaggi prima del tutto sconosciuti. Basti pensare ad esempio a Megan Montaner, Alvaro Morte, Jonas Berami e Iago Garcia che in Italia ha vinto persino un’edizione di Ballando con le stelle.

Il Segreto chiude – Canale 5 sta già pensando alla sostituzione

Canale 5 sarà estremamente penalizzata dalla chiusura della soap opera. Ma avrà tutto il tempo per decidere come sostituire un prodotto da oltre due milioni di telespettatori al giorno. Quasi sicuramente non rinuncerà ad una soap opera. E c’è la possibilità che Puente Viejo, la cittadina immaginaria dove si svolgono le vicende, venga sostituita da una metropoli, magari europea, di grande appeal.

Molti sono i paesi produttori di serie televisive del genere de Il Segreto. E Canale 5 potrà selezionare la migliore offerta. L’ultima puntata della serie in corso sarà trasmessa sicuramente per la fine del 2020, o forse anche per l’inizio del 2021. A meno di un cambiamento dell’ultima ora, Canale 5 potrebbe anche decidere di diminuire ulteriormente la durata di ogni puntata. In questo modo riuscirebbe ad allungare il tempo di messa in onda. Si tenga presente che tra le puntate italiane e quelle spagnole, c’è un divario di circa 140 episodi.

La puntata finale della soap opera

Antena 3 ha fatto però sapere a tutti i fan della soap opera che, nel corso delle ultime puntate, riuscirà a dare un finale chiuso a tutte le storie. Insomma i protagonisti non verranno lasciati in bilico al loro destino, ma avranno un futuro ben stabilito. E chissà, forse, la terribile Francisca Montenegro, potrebbe definitivamente accantonare la sua perfidia.

Infine una domanda: potrebbe tornare per un saluto finale anche la mitica Pepa? Certo tornare dall’aldilà non è impossibile per la fiction a livello internazionale. Basti pensare alla Taylor di Beautiful che è morta e risorta almeno due volte.