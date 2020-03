La vita promessa 2 puntata 1 marzo – anticipazioni secondo episodio

Domenica 1 marzo 2020 Rai 1 trasmette la seconda puntata della serie La vita promessa 2. L’appuntamento è in prime time con Luisa Ranieri nel ruolo di Carmela Rizzo e Francesco Arca che interpreta invece il campiere siciliano Vincenzo Spanò.

La vita promessa 2 puntata 1 marzo – dove eravamo rimasti

La prima puntata de La vita promessa 2 aveva mostrato grandi cambiamenti nella vita della protagonista Carmela Rizzo. Innanzitutto il figlio Rocco era sparito all’improvviso dopo un litigio e aveva fatto perdere completamente le sue tracce. Inoltre era tornato dalla Germania Mr Ferri. L’imprenditore di origini italiane aveva dovuto abbandonare gli Stati Uniti perché i suoi affari cominciavano ad andare male. In Germania aveva conosciuto Bruno Morelli, un medico ebreo molto bravo insieme alla moglie e alla figlia Sara appena adolescente.

I coniugi Morelli erano riusciti a far scappare la piccola Sara su una nave che era approdata a New York. Qui ad accoglierli c’era proprio Mr Ferri insieme a Carmela. La conclusione della prima puntata era stata drammatica. Infatti Mr Ferri, che già in precedenza aveva avuto problemi di cuore, non aveva resistito all’ennesima attacco ed era spirato tra le braccia di Carmela Rizzo. Adesso la donna è completamente sola e deve far fronte alla scomparsa del figlio Rocco e al futuro dell’altro figlio Antonio che nel frattempo era diventato un uomo del mafioso Lucky Luciano.

La vita promessa 2 puntata 1 marzo – trama e finale secondo episodio

Carmela Rizzo si sta affezionando sempre di più alla piccola Sara Morelli. La bimba la aiuta a superare il grande stato di prostrazione nel quale sito trova. Un giorno però riceve finalmente una buona notizia. Il dottor Bruno Morelli è riuscito a fuggire dalla Germania, si è imbarcato ed è arrivato a New York.

La presenza del padre di Sara ha un effetto positivo sull’animo di Carmela. Infatti la donna vede in questo arrivo un messaggio di speranza. Purtroppo però la moglie di Bruno non è riuscita a fuggire alla furia nazista che in quel periodo stava devastando non solo la Germania, ma anche l’Europa intera.

Intanto il campiere Giovanni Spanò incontra Carmela. Aveva detto alla donna di essere a sua disposizione soprattutto per cercare Rocco. Carmela infatti è letteralmente ossessionata dalla scomparsa del figlio. Ma non accetta da Spanò alcun aiuto, anzi gli intima di stare lontano da lei perché non ha mai dimenticato la sua furia omicida.

Infine il doppio gioco di Antonio Rizzo, l’altro figlio di Carmela, diventa sempre più pericoloso. Carmela è all’oscuro di quanto sia ambiguo il comportamento del figlio. Lucky Luciano lo chiama e gli affida una missione molto delicata ma allo stesso tempo estremamente pericolosa.

