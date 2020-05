Ha per titolo Daydreamer: Le ali del sogno la nuova soap opera in onda su Canale 5. La data di messa in onda è lunedì 8 giugno.

Infatti il venerdì precedente, 5 giugno, si conclude l’attuale edizione di Uomini e Donne. Daydreamer è in palinsesto dalle 14:45 alle 16:00. Ed è preceduto rispettivamente da Una vita e Beautiful. Un pomeriggio dunque a tutta soap opera.

Daydreamer: Le ali del sogno – protagonisti, dove è girato

Protagonista della nuova serie è Can Yaman. I telespettatori di Canale 5 lo ricordano come il sexy e affascinante interprete della serie Bitter Sweet andata in onda lo scorso anno. Anche Daydreamer: Le ali del sogno è una produzione turca. Infatti il titolo originale è Erkenci Kus.

Come vi abbiamo anticipato nel settembre 2019, Can Yaman sarebbe tornato su Canale 5 con la nuova serie Erkenci Kus. La novità è che questa volta Can recita accanto all’attrice Demet Özdemir che è la sua compagna nella vita. I due si sono conosciuti proprio sul set della soap opera.

La prima stagione è composta da 39 episodi. Erkenci Kus è stata rinnovata in patria anche per la seconda composta da 12 episodi e andata già in onda nel 2019. A trasmettere il serial televisivo in Turchia è l’emittente Star TV.

Naturalmente le atmosfere di tutta la vicenda raccontata sono quelle di una vera e propria telenovela.

Trama generale

La trama ha come protagonista la famiglia Divit. In particolare il capofamiglia Aziz Divit è il responsabile dell’azienda leader nel settore della comunicazione ad Istanbul.

Dopo aver lavorato per oltre 30 anni, Aziz ha deciso che è arrivato il momento di ritirarsi dall’attività e lasciare ai due figli il comando generale dell’azienda di famiglia. Naturalmente la decisione è stata ben ponderata e alla fine l’uomo convoca i due figli Can e Emre. Dà loro tutte le indicazioni necessarie per poter assumere il comando in maniera indolore.

Can e Emre sono due personalità completamente diverse tra di loro. Il primo è un fotografo molto noto, sempre in giro per il mondo a trovare ispirazione ed a realizzare reportage per le più grandi riviste. La sua preoccupazione è dover abbandonare l’attività per la quale ha lottato fino a diventare uno dei leader del settore.

Il fratello Emre invece dovrà occuparsi della contabilità. Ed essendo più giovane di Can dovrà affiancarlo in tutte le attività accettandone anche le decisioni.

Quando i fratelli hanno il primo incontro decidono di allargare il personale dell’azienda e quindi di effettuare nuove assunzioni.

Nel nuovo progetto di ampliare l’organico, la scelta dei due fratelli cade anche su Sanem Aydın, una giovane professionista di origini abbastanza umili ma dotata di un enorme talento. Infatti Sanem rincorrere il proprio sogno di diventare una scrittrice.

Quando la nuova assunta arriva nell’azienda, non sa ancora che la sua vita sarà completamente stravolta. Basta uno sguardo di Sanem a Can perché la nuova assunta ne rimanga colpita. Ma anche Emre non è indifferente alla bellezza dell’aspirante scrittrice. Per un periodo di tempo Sanem sarà incerta tra i due fratelli.

Daydreamer: Le ali del sogno – il cast completo