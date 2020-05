Reazione a catena edizione 2020 arriva in video il prossimo 29 giugno. Con un mese di ritardo rispetto al passato. Vi anticipiamo in anteprima e in esclusiva la data d’esordio del programma che, questa volta, sarà differente rispetto al passato. Confermato, salvo indicazioni e cambiamenti dell’ultima ora, Marco Liorni. Il conduttore riprende il suo posto al timone del game sulla lingua italiana per il secondo anno consecutivo.

Reazione a catena 29 giugno riprende il gioco campione di ascolti

Dunque i fan del game sulla lingua italiana devono attendere la fine di giugno per poter rivedere i gruppi di concorrenti che si scontrano sulle catene musicali o l’ultima catena solo per citare alcuni giochi.

Questo ritardo è dovuto, naturalmente, all’emergenza coronavirus che ha bloccato tutte le produzioni televisive. In questo periodo, possiamo anticiparvi che sono in corso i casting per la ricerca dei prossimi concorrenti. E non è davvero semplice. Molte selezioni sono state effettuate in modalità remoto. E si sta ancora continuando affidandosi ai mezzi offerti dalle tecnologie. Ma con la riapertura dovuta alla Fase 2 si sta cercando di realizzare provini e selezioni in maniera differente sempre mantenendo le regole imposte dal distanziamento sociale alle quali bisogna attenersi, per adesso, sempre.

Non è semplice per gli addetti alla scelta dei concorrenti muoversi su un terreno così accidentato nel rispetto delle regole. Ma tutto sta avvenendo in maniera corretta per salvaguardare la salute pubblica ed assicurare un intrattenimento cerro diverso, ma della medesima potenzialità sul pubblico.

Insomma, i casting sono ufficiali. E Reazione a catena ha una data fissa per il rientro. Non sappiamo ancora quanto tempo resta in video, nella fascia preserale di Rai 1. Negli anni scorsi il game ha fatto compagnia ai telespettatori fino a metà settembre inoltrato, quando ha cedito il posto a L’Eredità.

Il nuovo format del game

Intanto le registrazioni dell’edizione 2020 non sono ancora iniziate. E certamente sono previste senza pubblico in studio. Bisogna rispettare, inoltre, le distanze di sicurezza tra i partecipanti e lo stesso conduttore.E questo è il problema più complicato da affrontare e sul quale si sta adesso lavorando.

Dunque Reazione a catena sta per arrivare. Vedremo come sarà realizzata.

Infine: Marco Liorni resta al timone di Italia Si! fino a sabato 27 giugno. Il programma del sabato pomeriggio di Rai 1 ha allungato la sua presenza in video di oltre un mese.

@Riproduzione Riservata