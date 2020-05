Rai 2 propone nel daytime pomeridiano di domenica 31 maggio la serie tv dal titolo The Code. Il prodotto è in onda alle 18:00 sulla rete diretta da Ludovico Di Meo.

Viene trasmessa la prima stagione che si conclude il 6 giugno prossimo. La serie finora è composta da una sola stagione trasmessa da oggi da Rai 2 in prima visione assoluta.

Si tratta di una produzione statunitense presentata in anteprima sulla rete CBS in America nel 2019, precisamente il 9 aprile.

La CBS a giugno dello stesso anno ha cancellato la serie, non rinnovandola per la seconda stagione. The code si compone complessivamente di 12 episodi.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti.

The Code serie tv – trama generale

The Code è un vero e proprio military legal drama che ha come protagonista il capitano dei Marines, John “Abe” Abraham. L’ambientazione è nell’esercito degli Stati Uniti. La serie racconta, sempre all’interno dell’esercito, alcuni casi di cronaca anche nera.

Protagonista il corpo dei Marines degli Stati Uniti. Personaggio principale è Luke Mitchell nel ruolo del capitano John Abraham. È un ex ufficiale della fanteria marina, ferito mentre prestava servizio in Afghanistan. Successivamente ha lasciato il suo ruolo ed è diventato un avvocato. Infatti le ferite di guerra erano tali da farlo ritenere dai medici inadatto al servizio.

La serie ha avuto una puntata pilota con Dave Annable e Mira Sorvino che erano stati scelti come protagonisti. Invece quando si è cominciata la produzione è stato Luke Mitchell ad assumere il ruolo del capitano Abe Abrahams.

The Code serie tv – Fuori controllo trama

La trama del primo episodio, diretto da Marc Webb, che ha come titolo Fuori controllo, è incentrata sul capitano dei Marines, Abe Abraham. Dopo essere stato colpito da un proiettile durante una difficile missione in Afghanistan, Abraham intraprende la carriera di avvocato militare. Giura fedeltà al codice di giustizia e si impegna a svolgere il suo ruolo nella maniera più corretta possibile.

Il suo ex comandante, nonché suo grande amico, il maggiore Jason Hunt, è attualmente in servizio alla Task Force sud-occidentale in Afghanistan. Tra i due c’è un rapporto di grande stima ed amicizia. Un giorno però ad Abraham arriva la notizia che Hunt è stato brutalmente pugnalato ed ucciso da un suo sottoposto, il soldato Ian Morehead.

La moglie di Jason, Alex, si reca da Abe Abraham pregandolo di assumere il ruolo di pubblico ministero nel processo che si sta intentando contro il soldato omicida. La giovane donna sa che soltanto Abraham riuscirà ad assicurare il colpevole alla giustizia. Nel corso delle varie fasi processuali vengono alla luce molti indizi sconvolgenti. Ma Abraham andrà avanti per la sua strada ed arriva alla verità.

Il cast della serie