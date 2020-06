Prima puntata oggi mercoledì 10 giugno della serie Daydreamer sottotitolo Le ali del sogno, in onda su Canale 5. La nuova soap opera ambientata nel mondo di oggi, va in onda nella fascia oraria in cui era trasmesso il programma Uomini e Donne. L’appuntamento è alle 14:45 e continua per tutta l’estate fino a metà settembre. Protagonisti due fratelli Can ed Emro e la giovane segretaria Sanem. Le riprese si sono svolte in Turchia, a Istanbul.

Daydreamer puntata 10 giugno 2020 Sanem viene assunta

Nella prima puntata di Daydredmer – Le ali del sogno,della serie i telespettatori italiani conoscono la protagonista Samen. La giovane donna avrebbe dovuto sposare Muzaffer, un vicino di casa. Ma sa che non è ancora giunto il momento di contrarre matrimonio. Queste nozze erano state concordate dalla madre desiderosa di offrire alla figlia un futuro migliore di quello che le si prospettava. La ragazza infatti aiuta la madre nel negozio di alimentari gestito dalla famiglia.

La sorella maggiore Leyla le prospetta di sostenere un provino come segretaria in un’agenzia pubblicitaria la Fikri Harika dove lavora lei da tempo. In questo modo Sanem potrebbe sfuggire al suo destino.

Sanem supera il colloquio di lavoro e giunge nell’azienda proprio in un momento di transizione. Infatti Aziz Divit responsabile e proprietario dell’agenzia, ha avuto un incidente. Ed ha deciso di ritirarsi. Sta programmando di lasciare la sua azienda ai due figli Can ed Emre.

I due fratelli Can e Emro nuovi proprietari

I fratelli sono profondamente diversi tra di loro. Can è un fotografo di fama internazionale che non vede di buon occhio il ritorno in patria e l’abbandono della sua vita in giro per il mondo. Invece suo fratello Emre ha un carattere molto più tranquillo ed ha meno difficoltà ad accettare il progetto del padre.

Sarà lui a gestire la contabilità ma il ruolo predominante è di Can a cui dovrà sottostare e condividerne tutte le decisioni.

Siamo però in un momento particolare perché l’azienda ha problemi di sicurezza. Il vecchio proprietario infatti si è reso conto che tra i dipendenti c’è qualcuno che fa il doppio gioco. Esiste, insomma una spia, una talpa della sua acerrima concorrente e rivale Aylin.

A parte questo dato di grande rilevanza per il futuro dell’agenzia, i due fratelli si trovano ad essere in disaccordo su tutto .

Il loro contrasto e le continue discussioni si ripercuotono immediatamente anche sulla vita quotidiana lavorativa di Sanem.