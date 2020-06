Nuova puntata di Daydreamer oggi 24 giugno 2020. La soap opera in onda nel day time pomeridiano di Canale 5 è giunta alla terza settimana di programmazione. Ecco gli eventi che accadono nell’appuntamento odierno previsto alle 14.45.

Daydreamer 24 giugno

Nella puntata odierna, Sanem deve sabotare l’ispezione che avrà luogo a breve nell’azienda di Can. Per farlo, chiede ad Ayhan di procurare un topo e di liberarlo furtivamente nel momento in cui i tecnici designati devono valutare le condizioni igieniche dell’agenzia pubblicitaria. Il piano condizionerà la commissione designata e scatena il panico tra i dipendenti.

Sanem, in vista dell’ispezione, allestisce una sala relax . Questo è uno dei requisiti che deve avere l’azienda richiesto dai tecnici dell’ispezione.

Deren la denigra e vanifica tutti i suoi sforzi. Can viene a saperlo e raggiunge Sanem in lacrime nella sala relax. Tra i due c’e’ un momento di tenerezza ma Sanem rimane sulla difensiva.

Vi anticipiamo che Sanem si sente in colpa per quanto ha fatto. E sta prendendo la drastica decisione di abbandonare l’azienda. Lo farà senza dare una spiegazione a Can e all’improvviso. Ma interviene un evento inatteso che potrà favorire i loro incontri con il pretesto del lavoro.

In effetti i due sono già innamorati l’uno dell’altra. Ma nessuno ha il coraggio di dichiararsi. Così continuano tra litigi e scaramucce a portare avanti sono il rapporto professionale.

Daydreamer 24 giugno – streaming

Per gli appassionati della soap ricordiamo che è possibile vederla anche in streaming sul sito www.mediasetplay.it. Oppure con l’apposita app MediasetPlay scaricabile da App Store per i dispositivi iPhone-iPad o da Google Play per i possessori di devices Android.