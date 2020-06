Ascolti Tv martedì 23 giugno 2020. Rai 1 vince la serata. Fuori dal coro ha la meglio su #cartabianca. La puntata finale di Le iene show supera il film di Canale 5 fermo sotto il 10%. L’ultima puntata di E Poi C’è Cattelan non va oltre lo 0.5%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri..

Ascolti Tv martedì 23 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 ll film Il crimine non va in pensione ha ottenuto 2.530.000 telespettatori con 12%.

Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11: 1.027.000 telespettatori con 4,6%

Su Rai 3 #Cartabianca ha siglato 1.255.000 persone con 5,6%.

Su Canale 5 Il film Victoria e Abdul: 1.802.000 telespettatori con 9,5%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha concluso la stagione con 1.057.000 e 6.5%

Su Italia 1 Le Iene Show ultima puntata 1.719.000 telespettatori con 11,4%.

Su La 7 Speciale Bersaglio Mobile – Le tenebre di Bibbiano: 420.000 con 1,9%.

Su TV8 Il film Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato: 483.000 con 2,8%.

Su NOVE Il film Deja vu – Corsa contro il tempo: 592.000 con 3%.

Su Real Time Primo Appuntamento: 542.000 con 2.4%.

Ascolti Tv martedì 23 giugno 2020, la fascia preserale Blob ancora sotto il 4% Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.034.000 con 18.1%. L’Eredità per l’Italia 3.144.000 con 21.1% Su Rai 2 Blue Bloods ha raggiunto 740.000 con 5.6% Su Rai 3 Blob ha registrato 702.000 persone con 3.7% Su Canale 5 Avanti un altro! 1.235.000 con 11.5% e 2.235.000 con 15.7%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 917.000 con 5.2%. Su La 7 Eden – Missione Pianeta: 120.000 con 0,9%. Su TV8 Cuochi di Italia: 256.000 spettatori con 1.5% Ascolti Tv martedì 23 giugno 2020, l’access prime time Continuano a giocare per solidarietà i concorrenti di Soliti ignoti. Ieri c’era Gigi del duo Gigi & Ross Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.561.000 con 20.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 877.000 persone con 3,9%. Su Rai 3 Geo – Vacanze Italiane: 549.000 spettatori con 2.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 3.661000 con 16.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 889.000 con 4.3% e 1.080.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha siglato 862.000 telespettatori con 4,1%. Su La 7 Otto e mezzo: 1.488.000 con 6.8%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 403.000 con 1.9%. Su NOVE Little Big Italy: 177.000 con 0,8%.

Ascolti Tv martedì 23, daytime mattutino

Agorà sotto l’8% di share.

Su Rai 1 ItaliaSì! Giorno per giorno 812.000 con 14.1%. La prova del cuoco 1.275.000 con 10.7%

Su Rai 2 La nave dei sogni: 327.000 con 3.6%.

Su Rai 3 Agorà: 414.000 con 7.6%.

Su Canale 5 Forum: 1.326.000 con 15.4%.

Su Rete 4 Un detective in corsia 472.000 con 3.1%

Su La 7 L’Aria che Tira Estate: 271.000 con 4.1% e 386.000 con 3.1%.

Ascolti Tv martedì 23, day time pomeridiano

Sempre giù Io e te di Diaco. Ne approfitta Detto fatto che cresce.

Su Rai 1 Io e Te: 1.224.000 con 8.9%. La Vita Diretta: 1.327.000 con 14.3%

Su Rai 2 Detto Fatto: 675.000 con 5.3%. L’Italia che fa 267.000 con 2.8%.

Su Rai 3 #maestri 341.000 con 2.9%. Maturità 2020 Diari 209.000 con 2%

Su Canale 5 Daydreamer 2.602.000 con 20.2%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 890.000 con 6.3%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.038.000 con 6.5%

Su La 7 Tagadà: 350.000 con 3%. Tagadoc: 148.000 con 1.6%.

Su TV8 Io, Lacey e Valerie: 372.000 con 4%. Vite da Copertina: 182.000 con 1.9%

Ascolti Tv martedì 23, seconda serata

Crolla Striminzitic show su Rai 2.

Su Rai 1 Porta a Porta: 614.000 spettatori con 7.9%

Su Rai 2 Striminzitic Show: 533.000 con 3.1%

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte: 365.000 telespettatori con 5.4%.

Su Rete 4 Old Boy è scelto da 243.000 spettatori con 5.6%

Su Italia 1 Sport Mediaset: è visto da 432.000 persone con 9.5%