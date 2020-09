Arriva sul piccolo schermo “Sanditon”, il romanzo incompiuto di Jane Austen, in una serie tv evento in esclusiva per l’Italia su laF.

Sanditon serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

A concludere l’opera per la tv è il premio BAFTA Andrew Davies, sceneggiatore che ha già firmato Guerra e pace, Les Miserables, Orgoglio e pregiudizio e La piccola Dorrit.

Il romanzo, pubblicato postumo nel 1871, è stato spunto di diverse versioni letterarie e anche di una web serie, ma mai prima d’ora era stato al centro di un adattamento televisivo.

Il sontuoso period-drama, prodotto da ITV e PBS/MASTERPIECE, è ambientato nel primo ventennio del 1800, alla fine dell’epoca georgiana. Prootagonista una giovane e affascinante coppia di attori: Rose Williams (I Medici, Reign) nei panni dell’impulsiva e non convenzionale. Charlotte Heywood, e Theo James (The Divergent Series), che interpreta invece l’aitante Sidney, il più selvaggio e rude dei fratelli Parker.

Le riprese si sono svolte in Inghilterra, in particolare a Somerset incluse le città marine di Clevedon, Brean e Weston-super-Mare. Il set per Sanditon House è stato allestito nella città di Bath. Gli interni sono stati girati in alcuni set costruiti al The Bottle Yard Studios a Bristol.

Sanditon serie tv – trama generale

Abitante di un villaggio di campagna e figlia maggiore di 12 fratelli, Charlotte viene invitata dai signori Parker dopo un incidente fortuito alla loro carrozza a trascorrere un periodo di vacanza a Sanditon, località balneare alla moda.

Ottimista verso il futuro ed entusiasta dei grandi cambiamenti sociali ed economici in atto Charlotte si troverà a crescere cercando di superare il suo divario sociale. Si troverà a far fronte ad intrighi e segreti famigliari e scoprendo per la prima volta anche il contrastante sentimento dell’amore.

A completare il cast, Anne Reid, che interpreta l’austera e avara Lady Denham, ricca vedova e socia in affari di Tom Parker, che ha il volto di Kris Marshall (Delitti in Paradiso, Love Actually). Crystal Clarke (Le due verità) nel ruolo di Georgiana Lambe, misteriosa ereditiera proveniente dalle Indie Occidentali e primo personaggio di colore della Austen. Jack Fox (Theeb, Genius) e Charlotte Spencer (The Living and the Dead) interpretano Sir Edward e Miss Esther, nipoti del defunto marito di Lady Denham.

Le dichiarazioni del regista e sceneggiatore

“Jane Austen è riuscita a scrivere solo un frammento del suo ultimo romanzo prima che morisse, ma che frammento!” ha affermato Andrew Davies. “È stato per me un privilegio e un’emozione sviluppare Sanditon in un drama televisivo per un pubblico moderno con un cast così brillante”.

Gli otto episodi di Sanditon sono in onda per 4 venerdì dal 18 settembre 2020 alle ore 21.10 su laF (Sky 135). Sono inoltre che disponibili su Sky Go e Sky on demand, per il ciclo Classici in TV.

Sanditon – il cast completo

Di seguito il cast del film Sanditon e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Rose Williams : Charlotte Heywood

: Charlotte Heywood Theo James : Sidney Parker

: Sidney Parker Kate Ashfield : Mary Parker

: Mary Parker Crystal Clarke : Georgiana Lambe

: Georgiana Lambe Turlough Convery : Arthur Parker

: Arthur Parker Jack Fox : Sir Edward Denham

: Sir Edward Denham Matthew Needham : sig. Crowe

: sig. Crowe Alexandra Roach : Diana Parker

: Diana Parker Lily Sacofsky : Clara Brereton

: Clara Brereton Charlotte Spencer : Esther Denham

: Esther Denham Mark Stanley : Lord Babington

: Lord Babington Kris Marshall : Tom Parker

: Tom Parker Anne Reid : Lady Denham

: Lady Denham Leo Suter: James Stringer

Doppiatori italiani: