Tv8 propone oggi il film dal titolo Amore a Daisy Hills. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale e romantico che fa parte del ciclo Appuntamento con l’amore. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è americana e canadese ed è datata 2020. Il canale 8 del digitale terrestre free lo propone in prima visione italiana.

La regia è di Sean Geraughty. Protagonisti sono la bella ed avvenente Jo, interpretata da Cindy Busby e Blake ovvero l’attore Marshall Williams.

Le riprese si sono svolte a Winnipeg, nello stato del Manitoba, in Canada.

La produzione è della MarVista Entertainment in collaborazione con Neshama Entertainment

Il titolo originale è Love at Daisy Hills.

La trama ha come protagonista Jolene “Jo” Mason (Cindy Busby). La giovane donna, intelligente e piena di capacità, non ha mai lasciato Daisy Hills nel corso tutta la sua vita. Daisy Hills è una bellissima città immaginaria, piena di fermenti artistici e di iniziative. Jo ama la sua famiglia, suo padre Duke (Paul Essiembre) e la sua sorellina Sofi (Jade Michael), che dovrebbe iniziare il college l’anno successivo.

Sofi deve scegliere tra il prestigioso ma lontano Iowa Writers Workshop o il college locale.

Mentre Jo la incoraggia a seguire i suoi sogni, Sofi non vorrebbe lasciare Jo da sola nei loro piccola città.

Jo lavora nel negozio locale di proprietà della famiglia, il The Daisy Hills Store, aperto da Duke e Irene, la defunta madre di Jo, anni fa. Il locale, però, pur essendo pieno di merce, sembra obsoleto, disordinato e opprimente. E gli affari ne risentono.

Questa situazione ha preoccupato Duke. L’anziano genitore chiede aiuto ad uno dei principali esperti di ristrutturazione, Blake (Marshall Williams). Blake, però, ha dimenticato che il giovane e valido professionista è stato fidanzato con Jo. Ed aveva abbandonato il paese per proseguire gli studi e la carriera. Si era trasferito a New York. Jo non lo ha mai perdonato per questa scelta.

Il finale del film

Convinto di poter aiutare il Daisy Hills Store, ma soprattutto Jo, Blake torna nella sua città natale. Quando Jo viene a sapere dell’iniziativa del padre, senza averla consultata, chiede a Blake di andare via. Il genitore, però, la prega di riflettere. E quando Duke ha un attacco di cuore, si propone il problema del futuro del negozio.

Intanto Jo e Blake iniziano a lavorare insieme per il restyling del negozio. E chiedono anche il parere della popolazione locale. Le idee non mancano ed alla fine il negozio può godere di una nuova vita. Ed una nuova vita si prospetta anche per Jo e Blake che, nel frattempo, si sono innamorati.