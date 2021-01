Il Paradiso delle Signore 5 scandalo al grande magazzino, manifesti contro Clelia

Scandalo al Paradiso delle Signore 5 dopo la diffusione della notizia che Clelia Calligaris aspetta un figlio dal ragionier Luciano Cattaneo. Gli eventi precipitano nei prossimi giorni. Ricordiamo che la serie va in onda nel day time pomeridiano di Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Il Paradiso delle Signore 5 scandalo per la gravidanza di Clelia

La notizia della gravidanza della capo commessa Calligaris si è diffusa negli ambienti milanesi e sta creando scandalo.Gli eventi si svolgono nel 1962 quando ancora il divorzio non esisteva e si rischiava il carcere per una situazione come quella in cui si trovano il ragioniere del grande magazzino e la capo commessa. Luciano Cattaneo infatti è sposato, ha figli ed ha abbandonato il tetto coniugale.Ed ora attende un figlio al di fuori del matrimonio.

Sconvolta dalla paura, Clelia vorrebbe fuggire. Continua a nascondere alle Veneri il suo stato. Le ragazze, infatti, attribuiscono i suoi disturbi di salute alle preoccupazioni per il figlio Carletto che, come diremmo oggi, viene bullizzato dai piccoli compagni di classe. Il motivo è che lo vedono arrivare a scuola con un uomo maturo che non è suo parente. E già i pettegolezzi girano e sono arrivati a Il Paradiso delle Signore.

Quando Clelia viene presa da dubbi per la sua fuga, Silvia e la zia Ernesta decidono di aiutarla ad organizzare la partenza di nascosto. Tengono nascosto questo progetto a Luciano. Ma poi gli eventi cambiano. Infatti Clelia viene incoraggiata da Luciano. E sembra avere un ripensamento. Non vorrebbe allontanarsi da un mondo nel quale si trova bene e che, probabilmente, potrebbe non rivedere mai più.

Manifesti affissi sulle vetrine

Ma ecco che lo scandalo arriva, solo in parte inaspettato. Una sera, il Paradiso ha chiuso da poco i battenti, quando uno sconosciuto inizia ad attaccare sulle vetrine e sulla parete esterna del grande magazzino dei manifesti. C’è una scritta terribile contro la Calligaris che ne infanga in maniera inequivocabile la reputazione. E svela tutti i retroscena.

Il gesto sconvolge non solo Clelia e Luciano, ma compisce anche il grande magazzino che potrebbe rischiare di veder compromesso il proprio prestigio. I sospetti cadono subito sulla signora Vettorazzo che aveva intuito la situazione. Il ragionier Cattaneo la affronta con rabbia e determinazione.

Vittorio Conti cerca di salvare il salvabile. E tenta di spostare l’attenzione sulla nuova campagna che vuole lanciare per San Valentino. A questo punto la Calligaris torna a pensare alla fuga con Carletto che intanto inizia a fare molte domande.

Ma proprio all’ultimo momento accade un colpo di scena con la complicità di Silvia.