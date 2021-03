Amazon ha recentemente annunciato i nuovi nomi protagonisti della serie tv The Power. La serie di genere thriller è basata sull’omonimo romanzo bestseller internazionale di Naomi Alderman. The Power non ha ancora una data d’uscita ma è in produzione negli Amazon Studios.

The Power serie tv – regia, produzione, dove è girato

Amazon ha annunciato che The Power sarà articolata in 10 episodi ed è composta da un cast ricco ed internazionale.

La serie tv è prodotta da Sister – casa di produzioni di tv series come Chernobyl e The Split – mentre la regia è affidata a Reed Morano, regista vincitrice di un Emmy per The Handmaid’s Tale. Il team registico è inoltre composto da Shannon Murphy, regista della serie Killing Eve e del più recente film Babyteeth.

Tra i molteplici interpreti, Amazon ha anticipato l’attore premio Oscar Tim Robbins, le attrici Leslie Mann e Alice Eve e l’attore, comico e scrittore Rob Delaney.

The Power è una serie di genere thriller, basata sull’omonimo romanzo bestseller di Naomi Alderman. Il libro, in Italia edito con il titolo Ragazze Elettriche, è stato pubblicato nel 2016. E’ stato inoltre inserito nella lista dei 10 migliori libri dell’anno dal The New York Times.

The Power è inoltre adattato per lo schermo dall’autrice stessa del romanzo, Naomi Alderman. La scrittrice ha curato la sceneggiatura assieme ad un team al femminile, tra cui figurano Claire Wilson e Sarah Quintrell.

L’inizio delle riprese della serie tv è previsto dai primi giorni di marzo fino a luglio, nella città di Vancouver, in Canada.

The Power verrà poi distribuita sulla piattaforma on demand Amazon Prime Video.

The Power serie tv – trama

La serie tv The Power è ambientata nella realtà contemporanea. Ed è basata su una caratteristica. Senza preavviso, ogni ragazza adolescente sviluppa il potere di emettere scosse elettriche. Questo tipo di capacità innata non può essere loro sottratta. Il genere femminile ottiene pertanto un ruolo dominante, capace di cambiare l’equilibrio del potere nel mondo.

La serie segue i propri personaggi in molteplici città come Londra e Seattle, ma anche Paesi quali la Nigeria o la Moldavia. L’obiettivo è quindi raccontare una società in cui avviene indiscriminatamente un ribaltamento dei ruoli, grazie al potere acquisito da ragazze e donne di tutto il mondo.

The Power – cast e protagonisti

Ecco tutti gli attesissimi nomi che figurano nel cast internazionale della serie.

Tra gli attori menzionati c’è il premio Oscar Tim Robbins (vinto per Mystic River), il quale interpreta il Governatore repubblicano dello Stato di Washington Daniel Dandon.

Leslie Mann riveste il ruolo di Margot Cleary-Lopez, la Sindaca democratica di Seattle, mentre suo marito Rob è interpretato da John Leguizamo.

L’attrice americana Edwina Findley (conosciuta per la soap opera If Loving You Is Wrong) recita la parte di Helen, la fidata consigliera della Sindaca.

L’attore e comico Rob Delaney ha il ruolo Tom, l’amato presentatore di un programma di news, condotto assieme a Kristen, interpretata da Alice Eve (apparsa in molteplici film, tra cui Before We Go).

L’attrice croata Zrinka Cvitešić interpreta Tatiana Moskalev, moglie del Presidente moldavo e donna tenace, abile ed intelligente.

La famiglia Monke situata nell’Est London è invece recitata da Eddie Marsan nel ruolo del capo famiglia Bernie e da Jacob Fortune-Lloyd (visto recentemente in The Queen’s Gambit – La Regina degli Scacchi) in quello di Ricky. Al loro fianco, Sam Buchanan nel ruolo di Terry, e Archie Rush (Black Mirror) che è il più giovane dei tre fratelli, Darrell.

Juliet Cowan interpreta Barbara, moglie di Bernie e madre dei suoi figli ed eredi. Ria Zmitrowicz (come precedentemente annunciato) è l’adolescente Roxy, figlia illegittima di Bernie.

La cantante e attrice Little Simz, all’anagrafe Simbi Ajikawo interpreta infine Adunola, personaggio che per primo farà sperimentare il “Potere” all’aspirante giornalista nigeriano Tunde (interpretato dal già annunciato Toheeb Jimoh).

The Power serie tv – il cast completo

Di seguito il cast completo della serie tv The Power e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori.