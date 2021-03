Il metodo Catalanotti film tv Rai 1 – trama, cast, finale

Rai 1 propone lunedì 8 marzo in prima visione e in prime time Il tv-movie dal titolo Il metodo Catalanotti che fa parte del ciclo Il commissario Montalbano.

La pellicola è di genere poliziesco e giallo ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. La produzione è italiana. Il film tv è ispirato all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato in Italia da Sellerio editore il 31 maggio 2018.

Il metodo Catalanotti film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alberto Sironi e Luca Zingaretti. A causa della scomparsa del regista storico, Zingaretti si è trasferito dietro la macchina da presa. Ma il nome di Sironi rimane in quanto tutto il lavoro di regia era stato già effettuato.

Protagonista principale e Luca Zingaretti nel ruolo del celebre commissario Salvo Montalbano. Accanto a lui i suoi fidati collaboratori Mimì Augello e Fazio interpretati rispettivamente da Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Nel cast anche l’attore Angelo Russo nel ruolo dell’agente Agatino Catarella. La serie si avvale della partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare in Sicilia tra Porto Empedocle e Ragusa dove è stata ricostruita la città immaginaria di Vigata. Qui si svolgono infatti le indagini del poliziotto creato dalla penna di Andrea Camilleri.

La produzione è della Palomar di Carlo Degli Esposti, Nora Barbieri e Nicola Serra, con Max Gusberti e con la partecipazione di Rai Fiction.

Il metodo Catalanotti – trama del film in onda su Rai 1

La trama raccontata si svolge intorno ad un caso che si rivela particolarmente complicato per Salvo Montalbano. Il tv-movie non si apre con la solita telefonata di Catarella che avvisa Montalbano di un omicidio. Questa volta è il suo vice, Mimì Augello, che piomba a casa del commissario nel cuore della notte. Gli racconta di aver casualmente trovato un cadavere in un appartamento disabitato. Il tutto è avvenuto durante un suo incontro amoroso extra-coniugale.

Contemporaneamente alle parole di Augello viene trovato morto nel suo appartamento, Carmelo Catalanotti. L’uomo è stato assassinato con una pugnalata al petto. Montalbano si rende subito conto che questa “ammazzatina” presenta subito delle caratteristiche strane. Prima tra tutte, la più importante, la compostezza in cui è stata ritrovata la salma e l’assenza completa di sangue dal corpo.

Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino. Ma non effettuava il mestiere in una maniera particolarmente esosa. Anzi a dire di tutti era un prestatore di denaro in maniera equa.

Ma Catalanotti non era soltanto un usuraio. Era soprattutto un originale artista di teatro, fondatore della TrinacriArte una attivissima compagnia di teatro amatoriale che aveva sede stabile a Vigata. La TrinacriArte non è una semplice filodrammatica. Infatti la maggior parte dei suoi adepti e soci era amante del teatro in maniera quasi ossessiva.

Carmelo Catalanotti era il capo indiscusso di questo gruppo. Un vero e proprio guru che sapeva spronare i suoi attori ed agiva in maniera geniale ma molto spesso utilizzava metodi crudeli e sadici. A tutto questo arriva Salvo Montalbano dopo una serie di indagini che lo hanno portato ad interrogare tutti i componenti della filodrammatica.

Il finale del film

Alla fine Montalbano si rende conto che la soluzione del mistero sulla morte di Catalanotti risiede proprio nella passione dell’arte tragica e nel suo personalissimo ed inquietante metodo con cui gestiva la TrinacriArte.

In questo tv-movie Salvo Montalbano mostra caratteristiche inusuali per il suo personaggio. Uno dei punti fermi della sua vita era stato soprattutto l’amore per la Sicilia e per Livia. Tutto questo verrà letteralmente affossato da una passione travolgente e del tutto imprevedibile per la giovanissima responsabile della scientifica con cui il poliziotto di Vigata deve confrontarsi per la risoluzione del caso. Lo sentiremo persino svelare che sarebbe disposto a tutto, anche a lasciare Livia pur di essere sempre vicino alla giovane di cui si è perdutamente innamorato.

A completare il quadro vi si aggiunge anche l’intemperanza di Mimì Augello. Il braccio destro di Montalbano è alla sua ennesima fuga amorosa. E, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua amante, si ritrova a sua volta nei guai.

Il metodo Catalanotti – il cast completo

Di seguito il cast del film Il metodo Catalanotti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori