Peppa Pig 9: dal 29 aprile su Rai YoYo i nuovi episodi

Peppa Pig 9 arriva su Rai YoYo dal 29 aprile. La serie è in anteprima con 13 episodi inediti dal 19 aprile su RaiPlay.

Peppa Pig 9 è una serie animata di origine britannica con protagonista una maialina antropomorfa. La trama ruota attorno alle avventure ed alle scoperte della maialina in compagnia del fratellino George e di Mamma e Papà Pig.

A loro si aggiungono gli altri componenti della famiglia ed i suoi amici. Lo scopo della serie è fornire un intrattenimento educativo e formativo al pubblico più piccolo, ovvero la fascia prescolare.

Peppa Pig 9 su Rai YoYo e RaiPlay

La nona stagione della serie animata inglese Peppa Pig è su Rai YoYo dal 29 aprile. Dal 19 aprile sono inoltre disponibili in anteprima su RaiPlay i primi 13 episodi inediti anche in inglese.

La serie va in onda su Rai YoYo ogni mattina alle 11:50 con un doppio appuntamento pomeridiano il sabato e la domenica alle 16:50. Le puntate in versione inglese sono disponibili ogni giorno alle 10:30 e alle 16:30.

Peppa Pig 9 – la trama della nona stagione

Il viaggio oltreoceano, Hollywood, New York e il grande cinema sono i tempi principali della nona stagione di Peppa Pig. La maialina infatti si avventura con suo fratello George in un lungo viaggio alla conquista dell’America. Qui Peppa e George si immergono nel grande cinema internazionale: scoprono il significato di un set cinematografico e tutto quanto c’è dietro la produzione di un kolossal.

Le scoperte di Peppa non si limitano al cinema e all’America. In ogni episodio, infatti, la protagonista della serie vive nuove avventure nella sua città insieme alla famiglia e ai propri amici. In compagnia dei nonni apprende come funziona il campeggio e si emoziona nel trascorrere una notte in tenda. Successivamente conosce anche il sidecar salendovi a bordo per la prima volta. Con i propri amici Peppa scopre l’importanza di migliorare le proprie abilità. Aiutando i propri vicini nelle loro faccende, impara il valore dell’empatia, della solidarietà e della condivisione in famiglia.

Peppa Pig – regia e riconoscimenti

Peppa Pig nasce nel 2004 con la regia di Phil Davies e Mark Beker, produttori britannici. In Italia viene trasmessa per la prima volta nel 2005 con edizione a cura de La BiBi.it.

Si inserisce nell’offerta educativa d’intrattenimento per i bambini in età infantile con la distribuzione in 180 paesi.

Tra i riconoscimenti conquistati, da citare sono il Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005 e Bradford Animation Festival Award 2005. Oggi Peppa Pig continua ancora ad ottenere nomination in diversi festival internazionali.

