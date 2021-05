Chiamami ancora amore personaggi e loro profilo

Condividi su







Dal 3 maggio 2021 va in onda su Rai 1 la serie Chiamami ancora amore con personaggi principali Greta Scarano e Simone Liberati. Ecco tutti i protagonisti della fiction, il loro profilo e le caratteristiche.

Chiamami ancora amore personaggi Anna e Enrico

Anna Santi convive con un’immagine, quella di sua madre sdraiata sul letto per giorni interi, nel tempo sospeso e languente della depressione. Anna sa che non vuole fare la sua stessa fine. Per questo si è ripromessa di non vivere all’ombra di un uomo. Non importa di chi; non sarà né suo padre, né nessun altro. Vuole costruire la sua esistenza affidandosi solo a se stessa, al proprio lavoro e alle proprie scelte. Ha la tenacia e l’intelligenza per farlo. E infatti è una brillante studentessa di medicina quando incontra Enrico. Non può sapere che dentro quel bar, dietro il sorriso aperto, invitante di quel ragazzo sconosciuto, c’è già tutta la sua vita futura. Molto diversa da come immaginava.

Enrico Tagliaferri non desidera altro che una vita semplice. Succede, quando nasci in un piccolo borgo sul lago, dove le tue estati durano la metà dell’anno, dove la provincia ha un volto aggraziato e seducente, dove tuo padre muratore benvoluto da tutto il paese ti ha costruito una villetta perché tu possa restare vicino e godere di un’esistenza priva di grandi ambizioni. Ad Enrico il suo piccolo mondo non va per niente stretto, anzi. Per il suo carattere estroverso, non c’era niente di meglio che aprire un bar e restare lì a bere e far bere amici e clienti di fronte alla calma piatta del lago. Ma in quel bar un giorno entra Anna. E la vita di Enrico cambia per sempre.

Rosa Puglisi e Pietro Tagliaferri

Rosa Puglisi è un’assistente sociale ed è una macchina da guerra. Deve esserlo. Perché si occupa di minori. Quando viene chiamata significa che forse c’è un bambino da salvare. Perciò Rosa ha imparato a indossare la sua corazza e ad affrontare con decisione ogni accertamento. Empatica con i bambini e implacabile con gli adulti: è l’unico modo per scoprire la verità. La sua è una vera e propria indagine dentro i sentimenti, dentro le relazioni, nei segreti di ogni famiglia. È questo il suo lavoro. Per svolgerlo Rosa ha gli stessi poteri di un pubblico ufficiale. E li esercita. Li esercita tutti.

Pietro Tagliaferri è un campione. Questo almeno crede suo padre, che lo accompagna da anni a tutti gli allenamenti e le partite di pallone. Pietro ha undici anni e un fisico minuto che lo fa sembrare più piccolo dei suoi coetanei. In campo però ha una marcia in più, anche se la madre non ama assecondare i suoi sogni di gloria calcistica. Su questo, come su molti altri temi, Anna ed Enrico sono profondamente diversi. Finché il loro amore li sostiene, riescono a trovare la sintesi dei loro due mondi di provenienza, ma quando il matrimonio entra in crisi la situazione cambia drammaticamente. E rischia di spezzarsi trascinando i due partner, oramai ex.

