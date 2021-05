Buongiorno Mamma terza puntata – i segreti cominciano a venire a galla

Condividi su







“Hammarvik – Amori e altri omicidi”, è la prima serie tv ideata e scritta da Camilla Läckberg. Arriva in prima assoluta su laF (Sky 135) da martedì 4 maggio 2021 alle ore 21.10.

Hammarvik: Amori e altri omicidi – anticipazioni

La regina del giallo scandinavo, per la prima volta autrice per il pubblico televisivo, ha venduto con i suoi libri oltre 28 milioni di copie in 60 Paesi ed è stata tradotta in 40 lingue, numeri che la rendono oggi la sesta scrittrice più letta in Europa, ispirando già Omicidi tra i fiordi – I gialli di Camilla Läckberg, trasmessa in passato sempre dalla tv di Feltrinelli. Il suo ultimo romanzo edito in Italia è “Ali d’argento” (Marsilio Editori).

Gelosia e avidità, ma anche bullismo e violenza domestica, sono gli ingredienti principali di “Hammarvik – Amori e altri omicidi”, già ribattezzata “la Big Little Lies svedese”, perché unisce l’elemento noir alla soap opera. Inoltre la stessa scrittrice svedese è anche protagonista di un cameo.

La serie è stata girata in Svezia in diverse location, tra cui la capitale Stoccolma.

Trama

L’agente di polizia Johanna Strand (Disa Östrand) fa ritorno nella sua città natale, Hammarvik, per partecipare al funerale della madre. Il piano iniziale di restare solo per pochi giorni naufraga quando viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna nel bagagliaio di un’auto in fondo al mare. Johanna decide di investigare, non sapendo che la ricerca dell’assassino la riporterà indietro a una tragedia irrisolta di 18 anni prima e a un passato che sperava di essersi lasciata alle spalle. A complicare la situazione, l’apparizione di Danne (Martin Stenmarck), fidanzato d’infanzia di Johanna e ora sposato con la sua ex migliore amica, Pernilla (Linda Santiago).

“Hammarvik- – Amori e altri omicidi” (titolo originale svedese “Lyckoviken”), di cui è già stata confermata la seconda stagione, è una serie in 8 episodi da 50 minuti ciascuno. Ed è una produzione originale Nordic Entertainment Group (NENT Group), coprodotta da Nordisk Film TV, Film i Väst e la produttrice creativa Charlotte Berlin. E’ stata girata nella primavera 2020 a Trollhättan ed è stata trasmessa in esclusiva in streaming su Viaplay a fine 2020 nei paesi nordici.

Hammarvik Amori e altri omicidi – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Hammarvik Amori e altri omicidi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Disa Östrand – Johanna

– Johanna Linda Santiago ( Sorelle assassine ) – Pernilla

( ) – Pernilla Martin Stenmarck – Danne

– Danne Christopher Wollter – Carl

– Carl Mirja Turestedt – Louise

– Louise Emma Broomé – Nettan

– Nettan Peter Lorentzon – Tony

– Tony Felicia Truedsson – Stephanie

– Stephanie Anna Söderling – Ingrid

