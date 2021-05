Buongiorno mamma quinta puntata la scoperta del passato di Giudo

Condividi su







È tornato su Rai 3 il serial Hudson & Rex con la seconda stagione. L’esordio nel mese di maggio della serie poliziesca sulla tv canadese è stata accolta da un discreto gradimento di pubblico. Ricordiamo che Hudson & Rex nasce come adattamento televisivo della serie tedesca Il commissario Rex, andata in onda negli anni ’90.

In Italia però la serie non ha seguito la stessa scansione degli episodi sulla tv canadese. Sempre nel nostro paese Hudson e Rex era andato in onda due anni fa. Poi la serie è stata interrotta ed è stata ripresa adesso nel mese di maggio andando in onda sempre su Rai 3.

Hudson e Rex è una produzione canadese, ma questi telefilm hanno avuto anche una versione italiana interpretata in successione da Kaspar Capparoni, da Ettore Bassi e da Francesco Arca.

Hudson & Rex 2 – protagonisti

Protagonista delle storie raccontate è il detective Charlie Hudson interpretato dall’attore John Reardon. Accanto a lui il pastore tedesco Rex che si trasforma in un vero e proprio assistente a quattro zampe e contribuisce in maniera determinante alla risoluzione dei casi di cronaca nera.

Il detective Hudson lavora nel dipartimento di polizia di St. John. La sua caratteristica è di aver amato i romanzi gialli fin da quando era bambino, al punto da riuscire sempre ad individuare l’assassino con grande perspicacia. È riuscito a coronare il suo sogno di diventare detective all’interno delle forze di polizia. Ricordiamo che Charlie Hudson aveva preso il posto del precedente poliziotto che lavorava nello stesso suo dipartimento.

Il collega purtroppo era morto in un incidente e lui aveva adottato il pastore tedesco Rex che altrimenti avrebbe dovuto essere abbattuto.

Hudson & Rex 2 – Condannato a morte – trama

Nella puntata odierna dal titolo Condannato a morte un amico di Charlie Hudson, l’investigatore privato Mason è in pericolo di vita. Qualcuno lo ha certamente avvelenato. Ma i medici non possono intervenire per salvarlo perché non conoscono la tossina utilizzata. All’uomo restano 48 ore di vita. Charlie deve trovare chi lo ha avvelenato per scoprire di quale veleno si tratti in modo da poter presto trovare un antidoto.

I sospetti puntano soprattutto sugli ultimi casi seguiti da Mason. In particolare su un marito geloso e su uno stalker che perseguita uno scrittore di horror. Il caso si presenta subito molto complesso e difficile. Ma l’aiuto di Rex sarà come al solito determinante ed essenziale.

Il cast completo

John Reardon : Charlie Hudson,

Kevin Hanchard : Joe Donovan,

Mayko Nguyen: Sarah Truong,

Charlotte Hegele : Abby Cleese,

Justin Kelly : Jesse,

Diesel vom Burgimwald: Rex

