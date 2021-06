Grand Hotel 16 giugno: episodi Il coltello d’oro e La casa abbandonata- trama, cast, finale

Condividi su







New Amsterdam 3 torna questa sera su Canale 5 con la terza puntata. Gli episodi di cui si compone sono tre ed hanno per titolo rispettivamente La leggenda di Howie Cournemeyer, Stratagemmi e Disconnessi.

New Amsterdam 3 -terza puntata – anticipazioni

S3 Ep7 La leggenda di Howie Cournemeyer – In occasione della giornata nazionale della lotta all’AIDS, il New Amsterdam invita a parlare George Helms, ex direttore sanitario e promotore dell’iniziativa di dispensare, per quella giornata, cure gratuite ai pazienti sieropositivi e test HIV per tutti. Ma quando Max nota che qualcuno ha imbrattato la foto di Helms, decide di indagare personalmente sul vandalo. Le ricerche lo portano prima a Howie, ex attivista per i diritti gay negli anni ’80, e poi a Dale Rustin, ex direttore della banca del sangue dell’ospedale, ora malato terminale. Sharpe è presa in contropiede dall’arrivo di Mina, attesa solo per l’indomani, e si trova a misurarsi con il suo senso di inadeguatezza nei confronti della nipote. Iggy, ansioso di riabbracciare Kapoor, organizza per lui una festa a sorpresa, ma viene gelato dall’annuncio delle sue dimissioni, che lui vive come un vero e proprio abbandono.

S3 Ep8 Stratagemmi – Dopo la chiusura del reparto maternità del Southwest, il New Amsterdam è inondato di donne in stato di gravidanza. Tra queste c’è l’avvocatessa Evelyn Davis, che nonostante un cesareo pregresso vuole partorire in modo naturale, ma il fatto che sia di pelle nera aumenta il suo fattore di rischio. Helen è molto scontenta della vita con sua nipote Mina, per la quale ha completamente stravolto le sue priorità. Iggy è alle prese con una paziente che nega la propria gravidanza, ma il parto è imminente ed è necessaria tutta la sua collaborazione.

Terzo episodio

S3 Ep9 Disconnessi – Un intero condominio di case popolari finisce in pronto soccorso per intossicazione dopo aver ingerito una sostanza spacciata per cura anti Covid. Max, sapendo che le zone più esposte a questo genere di truffa sono quelle non raggiunte dalla banda larga, si fa in quattro per dotare tutti i condomini del palazzo di accesso a internet gratuito, ma la strada si rivela più impervia del previsto. Iggy si rende conto di aver dato adito a un equivoco quando Chance, il ragazzo che tempo prima ha aiutato a superare un grave trauma, inizia ad avere con lui un atteggiamento troppo confidenziale. Il malinteso avrà delle conseguenze molto serie.

New Amsterdam 3 – il cast completo

Ryan Eggold – Dr. Max Goodwin

– Dr. Max Goodwin Janet Montgomery – Dr. Lauren Bloom

– Dr. Lauren Bloom Freema Agyeman – Dr. Helen Sharpe

– Dr. Helen Sharpe Jocko Sims – Dr. Floyd Reynolds

– Dr. Floyd Reynolds Tyler Labine – Dr. Iggy Frome

– Dr. Iggy Frome Anupam Kher – Dr. Vijay Kapoor

– Dr. Vijay Kapoor Daniel Dae Kim – Dr. Cassian Shin

– Dr. Cassian Shin Megan Byrne – Gladys

– Gladys Christine Chang – Dr. Agnes Kao

– Dr. Agnes Kao Mike Doyle – Martin McIntyre

– Martin McIntyre Peter Jay Fernandez – Nelson Peña

– Nelson Peña Maury Ginsberg – Dr. Leland Clark

– Dr. Leland Clark Keren Lugo – Dr. Diana Flores

– Dr. Diana Flores Alejandro Hernandez – Casey Acosta

– Casey Acosta Raphael Sbarge – Capitano Dane Starks

– Capitano Dane Starks Shereen Ahmed– Shenaz Shetty

