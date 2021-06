Love is in the air 21-25 giugno, anticipazioni puntate

Condividi su







Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate 21-25 giugno. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 21-25 giugno

S1 Ep16 – Durante l’ultimo giorno ad Antalya, mentre Serkan sta per ricevere un premio, a seguito della notizia del contratto fra Serkan e Eda trapelata a causa di Kaan, spalleggiato (involontariamente?) da Ferit, si presenta all’evento uno stuolo di paparazzi. Selin, preoccupata, chiede a Eda di intervenire presso la stampa. Lei non se la sente, ma poi accetta; in quel momento però interviene Serkan, che le evita il contatto coi paparazzi portandola con sé in barca.

In ufficio arriva il signor Friket, che, in assenza di Serkan, chiede a Eda di occuparsi di tutta una serie di bizzarre richieste di una famosa cantante che lui ha invitato per la festa della moglie. Eda si consulta con Engin e Piril, che la dissuadono, perché la lista delle cose da fare è troppo lunga per stare nei tempi richiesti da Friket.

Love is in the air 22 giugno

Eda convince alcune persone dello studio ad aiutarla nell’impegnativa ristrutturazione della casa dove soggiornerà Sevda. Serkan è decisamente contrario ad accettare l’incarico, infatti, le pretese della famosa cantante sono tante e assurde, non ci sarà mai il tempo per apportare alla casa tutti i cambiamenti richiesti. Ma Eda vuole dimostrare a tutti, soprattutto a Serkan, che è capace di portare a termine l’impresa. Il manager di Sevda è disposto ad aspettare. Se le 120 richieste della sua assistita non saranno soddisfatte, il concerto verrà cancellato. Serkan si presenta alla villa con una squadra di supporto che si mette al lavoro, nella speranza di vincere la sfida con il tempo.

S1 Ep18 – Fervono i lavori per portare a termine la ristrutturazione e l’arredamento della villa che ospiterà la cantante Sevda Gulensoy. Eda dovrà fermarsi a lavorare per tutta la notte e Serkan, anziché recarsi in un luogo “misterioso”, decide di fermarsi con lei. Eda riesce a farsi raccontare il perché di tanto mistero: Serkan ha perso un fratello che amava moltissimo, il quale il 19 agosto gli aveva regalato una chitarra e si era fatto promettere da Serkan che ogni anno in quella data sarebbe andato a suonarla nel luogo che Eda ignora.

Dopo la confessione i due trascorrono la notte teneramente abbracciati sul divano. Finalmente arriva la signorina Sevda, grazie ad un aereo privato che le ha messo a disposizione Serkan, ma ovviamente non trova di suo gradimento la casa e si rifiuta di restare e annulla il concerto. Eda riuscirà a convincerla a restare e a cantare. Eda va a prendere Serkan per portarlo alla festa del Signor Fikret, mentre il ragazzo si prepara Eda resta in compagnia.

Trama episodio 24 giugno

S1 Ep19 – Il team di Serkan, insieme a Eda, Figen e Melek, si ritrova a una festa, chi per affari chi per divertirsi. Data la tendenza di Serkan a evitare la folla, Eda coglie la palla al balzo e gli ricorda il loro accordo. Così, condividono un momento intimo in cui Serkan suona per lei e si fa promettere che quella serata resti un segreto tra loro due.

Aydan vede il video che Eda le ha inviato e scopre di essere in grado di andare oltre le sue paure. Eda si accorge che forse sta iniziando a innamorarsi del suo fidanzato. Il progetto di lampadari di design viene venduto, ma Serkan è preoccupato per l’apertura del padre nei confronti di Ferit e per la scelta che Selin dovrà compiere. Eda scopre i timori di Serkan, ma non resiste alla tentazione di mettersi nei pasticci: accetta di occuparsi del brevetto e di alcune questioni notarili per conto di ArtLife. Intanto, Melek, da brava amica, sfrutta la sua vicinanza lavorativa con Selin per tenerla sotto controllo.

Love is in the air 25 giugno

S1 Ep20 – Figen aiuta Eda con il brevetto. Kaan amoreggia con Melek e si fa invitare a pranzo a casa di lei, dove trova il brevetto che Eda deve riportare a Serkan. Lo fotografa e si accorda con un produttore per avviare la realizzazione di pezzi simili quanto prima. Ceren subissa Eda di domande in seguito alla lettura di un biglietto d’amore che Eda ha scritto a Selin, da parte di Serkan. Eda crolla e le racconta la verità.

Selin apprezza molto il biglietto e chiede a Eda di fissarle una cena con Serkan. Eda fissa la cena per la sera del compleanno di Serkan. Erdem confessa a Eda di provare dei sentimenti per Figen e spera che lei possa fare da tramite tra i due. Serkan decide di affidare un lavoro a Ceren e chiede a Engin di contattarla, suscitando la gelosia di Piril. Dopo un battibecco, Engin ne approfitta per far capire a Piril in modo velato quello che prova per lei. Alptekin fa un discorso a Selin, spiegandole l’importanza del ruolo che riveste nella società.

