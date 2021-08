Poirot episodi Delitto all’arma bianca e Indagine di Natale su Top Crime

Condividi su







Canale 5 propone da questa sera la nuova serie Ines dell’anima mia con gli episodi dai titoli Sangue e fuoco e Fame di gloria. Si tratta di un prodotto televisivo tratto dal romanzo di Isabel Allende in cui si parla della storia di Inés Suárez la prima donna spagnola che arrivò in Cile.

Ines dell’anima mia serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nicolás Acuña, Vicente Sabatini e Alejandro Bazzano. Protagonisti principali sono Inés Suárez e Pedro de Valdivia interpretati rispettivamente da Elena Rivera e Eduardo Noriega. Nel cast anche Rodrigo de Quiroga ovvero il personaggio di Benjamín Vicuña.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a La Calahorra (Granada) nella regione dell’Andalusia. La produzione è della APU Productions in collaborazione con Boomerang TV e Chilevision. Il titolo originale è Inés del alma mia.

Una curiosità: nel cast recita anche Carlos Bardem fratello del più celebre Javier Bardem e figlio di Pilar Bardem scomparsa recentemente.

Ines dell’anima mia Sangue e fuoco – trama

Il capo indi Michimalonco accetta di condurre gli spagnoli all’oro purché il suo popolo venga lasciato in pace. Inizialmente l’accordo sembra funzionare e Pedro De Valdivia torna a Santiago lasciando i suoi uomini a cercare l’oro sul fiume insieme agli Indi. Alla notizia di una rivolta, si reca di nuovo lì con gran parte dei soldati e dei cavalli per poi accorgersi che si trattava di una trappola.

Durante la sua assenza Santiago viene assediata da Michimalonco. Quando tutto sembra perduto, Inés prende il comando, fa decapitare i capi indi tenuti prigionieri e getta le loro teste dalle mura della città: questo gesto fa sì che i nemici si diano alla fuga.

Fame di gloria – trama

Qualche mese dopo l’assedio, la popolazione di Santiago è allo stremo e affamata: gli Indi hanno ucciso tutto il bestiame e bruciato le coltivazioni. Pedro De Valdivia manda Gomez e Monroy in Perù per chiedere aiuto a Pizarro. De la Hoz e Don Benito organizzano un attentato per uccidere Valdivia, ma vengono scoperti e impiccati.

Quando tutto sembra ormai perduto, Gomez torna dalla spedizione con viveri, animali e una nave. Molti soldati, stanchi di soffrire, chiedono di tornare in Perù e Valdivia finge d’essere d’accordo, ma poco prima della loro partenza, fugge con tutto l’oro insieme ai suoi fedelissimi per tentare la conquista dell’Araucania.

Ines dell’anima mia – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Ines dell’anima mia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Inés Suárez – Elena Rivera

Pedro de Valdivia – Eduardo Noriega

Rodrigo de Quiroga – Benjamín Vicuña

Almagro – Carlos Bardem

De la Hoz – Enrique Arce

Juan de Málaga – Carlos Serrano

Francesc Orella – Pizarro

Marina de Valdivia – Daniela Ramírez

Hernando – Federico Aguado

Aguirre – Ismael Martínez

Asunción – Andrea Trepat

Cecilia – Antonia Giesen

Gómez – Pedro Fontaine

Monroy – Rafael de la Reguera

Alderete – Nicolás Zárate

Michimalonco – Gastón Salgado

Marmolejo – Elvis Fuentes

Don Alonso – Juan Fernández

Catalina – Patricia Cuyul

Don Benito – Francisco Ossa

Sebastián Romero – Roberto Farías

