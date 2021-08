Ines dell’anima mia episodi Il seme del tradimento e Fino alla fine del mondo su Canale 5

Condividi su







Arriva in esclusiva su Prime Video il 13 agosto 2021 la seconda stagione di Modern Love 2, la serie che esplora l’amore in tutte le sue forme.

La serie è stata girata ad Albany, New York City, Schenectady, Troy (New York) e Dublino (Irlanda) e farà il suo debutto su Prime Video in più di 240 paesi.

La serie è prodotta da Amazon Studios, Storied Media Group, Likely Story, e dal New York Times.

Modern Love 2 – trama

Le storie di Modern Love prendono ispirazione dall’omonima rubrica settimanale del New York Times che tratta di intrecci amorosi, sentimenti e tradimenti. La seconda stagione di Modern Love racconta nuove storie d’amore e relazioni mostrate nella loro complessità e bellezza. Vecchie fiamme che si riaccendono, test tra amici che scoprono il loro amore. La quotidianità di una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore nata con l’ex di un ex. Storie di una notte e promesse impossibili. Il fantasma sempre presente di un amore perduto e l’esplorazione della sessualità in tutte le sue forme.

Regia e produzione della seconda stagione della serie statunitense

John Carney si riconferma anche per la seconda stagione in qualità di autore, regista ed executive producer. Insieme a lui, John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz , e Andrew Rannells dirigono gli episodi della serie. L’episodio diretto da Andrew Rannells è basato su un suo stesso saggio che ha firmato per la rubrica del New York Times.

Executive producers della seconda stagione sono Todd Hoffman, Trish Hofmann, e Anthony Bregman. La produzione delle serie estende le proprie partecipazioni, inoltre, a Caitlin Roper e Choire Sicha del New York Times. Daniel Jones, editor della rubrica “Modern Love”, diventa anche co-produttore nella serie.

Modern Love 2 – Il cast e le parole del regista

Il cast della seconda stagione di Modern Love è composto da Gbenga Akinnagbe, presente in The Deuce, Lucy Boynton, che ha interpretato il ruolo di ex di Freddie in Bohemian Rhapsody, Tom Burke presente in Mank e Zoe Chao in Love Life. Prosegue il cast stellato con la presenza di Minnie Driver, precedentemente nominata all’Oscar con il ruolo di Regina in Cinderella, e il nominato agli Emmy Award Kit Harington, protagonista in Game of Thrones. E ancora il nominato agli Screen Actors Guild Award Garrett Hedlund, Zane Pais ,di Room 104, il premio Oscar® Anna Paquin di Flack, Isaac Powell, e Marquis Rodriguez di When They See Us.

Con grande ottimismo sulle porte del futuro, si esprime così lo showrunner della serie John Carney: “Siamo davvero felici di dar vita ad una seconda stagione di questa serie, e di avere l’opportunità di puntare l’obbiettivo su cosa conta davvero. Con così tanta incertezza nel mondo di oggi, queste storie porteranno verità e amore alle persone ovunque esse siano. Sono davvero grato di far parte del team che lo renderà possibile.”

