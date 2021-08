Poirot episodi Il ballo in maschera e La battuta di caccia su Top Crime

Condividi su







La serie Nine Perfect Strangers debutta il 20 agosto 2021 su Amazon Prima Video per gli utenti di tutto il mondo, tranne USA e Cina.

I primi tre episodi della serie sono disponibili fin da subito. Successivamente, i restanti saranno proposti con cadenza settimanale, per un totale di otto episodi.

La serie drama è basata sul romanzo omonimo e bestseller del New York Times scritto dall’autrice australiana Liane Moriarty e prodotta dal team di The Undoing e di Big Little Lies, serie vincitrice di otto Emmy e quattro Golden Globe. Il team di executive producer, infatti, è lo stesso anche per Nine Perfect Strangers. Alla produzione c’è David E. Kelley e Bruna Papandrea, accompagnati in aggiunta da John Henry Butterworth, sceneggiatori della serie. Come per Big Littles Lies, la produzione collabora con la Made Up Stories, della Papandrea, e con la Blossom Films di Nicole Kidman.

Le riprese della serie sono iniziate nel 2019 e si sono svolte in Australia.

Nella serie il romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty viene interpretato da Nicole Kidman e Melissa McCarthy, divenendo così il loro primo progetto insieme.

Nine Perfect Strangers serie – la trama

La serie è ambientata in un centro di benessere di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. I protagonisti della storia sono nove personaggi provati dallo stress della vita in città, e non solo. Infatti, alcuni sono arrivati per perdere peso, altri per provare a migliorare la propria vita, altri ancora per motivi difficili da ammettere perfino a se stessi. Questi si cimentano in un percorso il cui focus è migliorare se stessi e per acquisire una nuova consapevolezza. La direttrice del centro, Masha, interpretata da Nicole Kidman, li terrà d’occhio durante i dieci giorni di permanenza. Masha è una donna con la missione di portare le loro menti e i loro corpi in uno stato di benessere. Sarà per questo che suscita subito curiosità nei confronti di Francis Welty, una scrittrice di romanzi rosa in crisi, interpretata da McCarthy, volto di Una mamma per amica.

La permanenza in Tranquillum House sembra promettere pace e tranquillità. I nove sconosciuti, però, non immaginano minimante ciò che li aspetta.

Il cast

Tiffany Boone ( Il sacrificio del cervo sacro ) – Delilah

( ) – Delilah Bobby Cannavale – Tony

– Tony Luke Evans – Lars

– Lars Melvin Gregg – Ben

– Ben Regina Hall – Carmel

– Carmel Manny Jacinto – Yao

– Yao Asher Keddie – Heather

– Heather Nicole Kidman – Masha

– Masha Melissa McCarthy – Francis

– Francis Michael Shannon – Napoleon

– Napoleon Grace Van Patten – Zoe

– Zoe Samara Weaving – Jessica

– Jessica Alyla Browne – Tatiana

