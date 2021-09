Poirot La maledizione della tomba egizia e La formula del delitto su Top Crime – trama, cast, finale

Condividi su







Torna Il Paradiso delle signore con la nuova stagione che porta molte novità. L’appuntamento è su Rai 1 ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle 15.45. Nuove dinamiche e soprattutto nuovi personaggi arrivano nel cast per rendere più accattivante le storie raccontate.

Il paradiso delle signore nuova stagione

La prima novità della sesta stagione della serie, è il ritorno di Tina Amato a Milano. La figlia di Agnese e Giuseppe aveva lasciato la città lombarda alla fine della terza stagione, la prima in day dime pomeridiano. Adesso rientra in gioco e si inserisce subito nelle nuove dinamiche. Infatti viene scelta da Vittorio Conti per essere la ragazza di copertina per la nuova patinata rivista di moda del grande magazzino che si chiama Paradiso Market. Il ritorno di Tina porta una ventata di nuova serenità all’interno della famiglia Amato che così si è riunita di nuovo.

Ma non tutto è come appare. Innanzitutto Tina, che è diventata all’estero una cantante famosa, è restia a parlare di se stessa, del suo lavoro e di suo marito Sandro. E questo atteggiamento finisce, alla fine, per impensierisce la madre Agnese che non tarda ad accorgersi di come la figlia nasconda un segreto.

Tina intanto ha rivisto le amiche del passato, le Veneri con le quali ha lavorato. Sembra ricomporsi uno spaccato del passato della sua vita.

Il figlio segreto di Giuseppe

Ma il vero e proprio colpo di scena della nuova stagione lo riserva Giuseppe Amato. Il marito di Agnese continua a nascondere un drammatico e inconfessabile segreto: un figlio nato al di fuori del matrimonio in Germania. Nessuno finora aveva avuto sentore di quanto l’uomo stesse celando a tutta la sua famiglia. Come i telespettatori ricorderanno quando Giuseppe era assente, il figlio Salvatore si era recato in Germania per cercarlo. E lo aveva trovato assieme ad una donna. Giuseppe, però, quando era tornato a casa, dopo un lunghissimo periodo di assenza, era stato bravo a fugare qualsiasi dubbio.

Adesso, però, la nuova realtà sta per irrompere in modo drammatico nella vita della famiglia Amato.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.

