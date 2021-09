Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dal 13 al 17 settembre

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 13-17 settembre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco chi sono tutte le new entry.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 13-17 settembre

Riaprono le porte del Paradiso. Vittorio cerca di mettersi alle spalle la storia finita con Marta ed è pieno di idee. Forma la redazione del Paradiso Market, la rivista che ha un nuovo editore: Umberto Guarnieri. Gabriella si appresta a disegnare la sua ultima collezione, mentre una new entry desta la curiosità delle veneri: è Roberto Landi, vecchio amico ed ex collaboratore di Vittorio, che lo affiancherà come creativo. Gabriella riceve una visita inaspettata: Tina è tornata a Milano.

Puntata 14 settembre

Una vecchia conoscenza di Vittorio, la modella Ines, si fa avanti con lui, ma il Conti non è ancora pronto ad aprirsi a nuove relazioni. Gloria confessa ad Armando di sentirsi ancora legata all’ex marito Ezio, il padre di Stefania. Adelaide mette Ludovica di fronte a un aut-aut: non può essere la vicepresidentessa del Circolo e al contempo accompagnarsi a un ragazzo come Marcello di una classe sociale molto inferiore alla sua. Tina fa una sorpresa ai suoi genitori e la famiglia Amato si riunisce dopo tanto tempo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 15 settembre

Il ritorno di Tina porta una ventata di gioia in famiglia e Agnese la presenta subito ad Armando che ha già sentito tanto parlare di lei. Poi la giovane Amato riabbraccia le sue amiche e finisce per caso nell’obiettivo di Vittorio intento a realizzare gli ultimi scatti alle modelle per il lancio della nuova collezione. Ludovica non vuole lasciarsi intimorire da Adelaide e decide che al prossimo evento al Circolo si presenterà con Marcello. Intanto Vittorio osservando scattata a Tina, ha un’intuizione e decide di proporla come immagine di copertina per il primo numero del Paradiso Market.

16 settembre

Vittorio dice a Roberto che Tina ha accettato di posare per la copertina del primo numero di Paradiso Market. Adelaide ha affiancato Fiorenza Gramini a Ludovica per metterla in difficoltà, mentre Marcello si prepara all’evento al Circolo. Roberto si incontra con Anna Imbriani di nascosto poiché la ragazza, a quanto pare, ha bisogno di aiuto. Intanto la famiglia Amato vive un momento di ritrovata intimità da quando è tornata Tina che, tuttavia, non parla volentieri del suo lavoro e del marito Sandro: sembra nascondere qualcosa.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 17 settembre

Agnese si dice felice di aver ritrovato la sua famiglia, mentre Giuseppe continua a nascondere il suo inconfessabile segreto: un figlio in Germania nato fuori dal matrimonio. Salvatore incontra Anna al Circolo dove la ragazza ha trovato lavoro e ne resta colpito. Vittorio gestisce con entusiasmo l’organizzazione del servizio fotografico che si terrà al Paradiso. Adelaide, sempre più decisa a interrompere la relazione tra Ludovica e Marcello, si presenta dal Barbieri per indurlo a lasciar perdere la bella Brancia. Ma al rientro dall’evento al Circolo, la Contessa riceve una notizia inquietante: è stato ritrovato il corpo di Achille Ravasi.

