Morgane Vento dell’Ovest e La missione di Basil su Rai 1 – trama, cast, finale

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 13-17 settembre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 13-17 settembre

S1 Ep76 – Ultimo dell’anno: Aydan e Ayfer vengono conquistate dal fascino di Chef Alexander e dello squisito piatto che il cuoco ha preparato per loro. Balca prega Serkan di andare subito da lei fingendo che un ladro si sia introdotto in casa sua. Quando Serkan arriva alla festa per l’ultimo dell’anno, non ha il tempo di spiegare a Eda il motivo del suo ritardo che due agenti gli intimano di seguirlo in commissariato. Le accuse contro Serkan sono false, ma verrà rilasciato solo quando Eda acconsentirà a troncare ogni rapporto con lui, cedendo al ricatto della nonna, la signora Semiha.

Trama episodio 14 settembre

S1 Ep77 – Il segreto che Eda custodisce la tormenta nei sogni e le impedisce di avvicinarsi a Serkan. La caduta delle accuse nei confronti di Serkan, fa cadere anche i sospetti verso Semiha, ma non tutti sono convinti dell’innocenza della nuova socia. Balca, rimasta a casa Bolat, mette in atto la sua strategia per conquistare Serkan, ma invano. Serkan rifiuta di fare colazione con lei per andare a parlare con Eda. Al posto della sua amata, trova Ayfer che lo invita ad allontanarsi dalla nipote. Le amiche di Eda, informate sui fatti, la spalleggiano e Melek, in ufficio, cerca di estorcere informazioni a Tahir, che fraintende il suo interesse. Sarà Tahir, invece, a ottenere notizie su Eda e sul suo arrivo ad ArtLife, a causa dell’ingenuità di Erdem e di Leyla. Intanto, l’amicizia tra Ayfer e chef Alexander si rafforza, non senza qualche equivoco. La notizia dell’incarcerazione di Serkan mina la reputazione di ArtLife, così il gruppo di lavoro si riunisce per cercare una soluzione.

Love is in the air 15 settembre

S1 Ep78 – Lo Chef Alexander, corteggiato da Ayfer e Aydan, invita a cena entrambe che però sono all’oscuro una dell’invito dell’altra, con esisti esilaranti. Semiha, che ha promesso a Eda di risollevare le sorti di Serkan dopo che questi è finito agli arresti, fa la sua mossa procurando allo studio un cliente prestigioso, il petroliere Melih. In cambio Eda dovrà allontanarsi da Serkan; ma la ragazza non trova il coraggio di dirglielo. Intanto Engin invita tutta la squadra dello studio a casa sua; ma Piril, colta di sorpresa e impreparata, va nel panico.

Trama episodio 16 settembre

S1 Ep79 – Serkan viene a sapere che suo padre è stato arrestato alle Bahamas per possesso di denaro falso ed è convinto che sia un complotto architettato, forse, dalle stesse persone che hanno mandato lui in prigione. Nel frattempo, Semiha convince Eda a lasciare Serkan, dopo averle mostrato degli articoli, non ancora pubblicati, riportanti la notizia dell’arresto di Alptekin e averle fatto intendere che è stata opera sua. Intanto, il signor Melih è entusiasta del progetto per la costruzione della sua nuova casa e, per festeggiare, invita Eda, Serkan e Semiha al suo hotel. Lì, costretta da Semiha, Eda lascia Serkan. Una volta rimasto solo, Melih svela un inquietante quadro in cui sono ritratti lui e quella che lui chiama Esma, una donna estremamente simile a Eda. Intanto, Ayfer e Aydan vanno all’appuntamento con Alexander, convinte che sia un appuntamento a due, ma, appena arrivate, scoprono di essere state invitate entrambe e iniziano una guerra per conquistarsi le attenzioni dello chef.

Love is in the air trama episodio 17 settembre

S1 Ep80 – Semiha ha costretto Eda a lasciare Serkan, ma lei non intende arrendersi e passa al contrattacco. Si dice intenzionata a riallacciare i rapporti con la nonna e così la convince a sostenere Serkan e recedere dal contratto stipulato con signor Melih. Accetta di continuare lei il progetto, ma anche questo è un pretesto per tenere Semiha sotto controllo. Infatti, scopre che la nonna ha richiesto dei documenti top secret a un suo scagnozzo e intuisce che lo scopo è infangare Serkan. Decide, così, di intrufolarsi in casa sua, mentre la donna è fuori a cena, per sottrarle la busta gialla in cui sono conservati i documenti. Ma Eda e Melek non fanno in tempo ad entrare che vengono colte in flagrante da Tahir. Semiha ne approfitta per portare la nipote a cena con lei: una cena orchestrata per far crede a Eda che Serkan e Balca abbiano un appuntamento romantico.

