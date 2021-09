All Rise serie tv Top Crime: anticipazioni, trama e cast

Condividi su







Canale 5 propone oggi la seconda puntata della serie tv Luce dei tuoi occhi. Si tratta di un thriller melò composto complessivamente da sei puntate della durata di un’ora e quaranta ognuna.

La produzione è italiana e l’anno di realizzazione è il 2020. La fiction inizialmente proposta per il mercoledì, dalla terza puntata in poi sarà in onda invece il martedì sempre in prima serata su Canale 5.

Luce dei tuoi occhi seconda puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fabrizio Costa. Soggetto di serie e sceneggiatura sono di Eleonora Fiorini e Davide Sala. I protagonisti principali sono Emma Conti ed Enrico Leoni interpretati rispettivamente da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Nel cast anche Paola Pitagora nel ruolo di Paola Conti.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Vicenza e nel comune di Brendola nel Veneto.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente i telespettatori avevano incontrato Emma Conti, una famosa étoile internazionale che vive a New York. La giovane era soltanto una ragazza quando aveva deciso di lasciare Vicenza.

Tutto questo per dimenticare la morte di Alice, la bambina avuta da Davide Fabbris, il grande amore della sua giovinezza. La piccola era stata dichiarata morta subito dopo il parto. E in tutti gli anni successivi Emma non aveva mai potuto dimenticare il grande dolore per la morte della figlia.

Sempre nella scorsa puntata l’étoile aveva ricevuto una lettera che le comunicava una verità sconvolgente: Alice, la figlia che lei chiedeva morta dopo averla data alla luce, in realtà è viva ed è una ballerina proprio come lei.

Emma a questo punto decide di tornare a Vicenza per scoprire la verità. Comincia ad insegnare in una scuola di danza e crede di riconoscere in una allieva di nome Valentina quella che potrebbe essere sua figlia.

Luce dei tuoi occhi seconda puntata – trama

Luisa inizia ad indagare sull’incidente a Valentina ed è costretta a coinvolgere Emma, l’ultima ad averla vista e ad averle lasciato molti messaggi. Emma racconta della discussione, tralasciando i dettagli di cui solo Luca verrà a conoscenza, divenendo suo complice nella ricerca di Alice.

Enrico ha intuito che la donna nasconde qualcosa ma Emma non è pronta a fidarsi di lui. Mentre Luisa continua la ricerca dell’auto pirata, si accorge che Emma sta indagando su di lei. Infatti anche Luisa sembra avere dei segreti, forse collegati ad un misterioso uomo che contatta Anita senza identificarsi: lei decide di incontrarlo. Solo un’intuizione permette ad Emma ed Enrico di salvarla dalla violenza di quell’uomo.

Luce dei tuoi occhi – il cast completo

Di seguito il cast del film Luce dei tuoi occhi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Emma Conti – Anna Valle

Enrico Leoni – Giuseppe Zeno

Davide Fabbris – Bernardo Casertano

Azzurra – Francesca Beggio

Luca Costa – Riccardo De Rinaldis Santorelli

Valentina Costa – Elisa Visari

Anita Guerra – Sabrina Martina

Miranda Leoni – Gea Dall’Orto

Sofia Romano – Rebecca Antonaci

Martina Fontana – Linda Pani

Alessia Lovato – Stella Maya Epifani

Roberto Conti – Luca Bastianello

Paola Conti – Paola Pitagora

Cecilia – Giulia Patrignani

Luisa Guerra – Maria Rosaria Russo

Mario – Vincenzo Vivenzio

Aurelio Fontana – Paolo Romano

Barbara Fontana – Valentina Valsania

Alessandro Fontana – Matteo Pagani

Luigi – Yari Gugliucci

Antonella – Carla Ferraro

Chiara Furlan – Sofia Pelaschier

Anna Ballarin – Julia Wujkowski

Marta (Nonna di Miranda) – Paola Sambo

Alberto (Nonno di Miranda) – Giancarlo Previati

