Fino all’ultimo battito terza puntata: anticipazioni trama e cast

Condividi su







Rai 1 propone oggi la prima puntata della serie Morgane Detective geniale con gli episodi Cocktail Molotov e Uomo di poca fede. Si tratta di un prodotto di genere poliziesco con elementi da commedia.

La produzione è della Francia, l’anno di realizzazione è il 2021. Ogni episodio ha la durata di 52 minuti circa. La serie si compone in tutto di otto episodi trasmessi da Rai 1 in quattro prime serate.

Morgane Cocktail Molotov e Uomo di poca fede – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vincente Jamain. Protagonisti principali sono Morgane Alvaro e Adam Karadec interpretati rispettivamente da Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou. Nel cast anche Cypriane Gardin nel ruolo di Théa Alvaro.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Lille e zone limitrofe. La produzione è della Septembre Productions in collaborazione con Itineraire Productions, BE-FILMS, Pictanovo e TF1.

Il titolo originale della serie è HPI – Haut potentiel intellectuel.

Morgane Cocktail Molotov – trama

Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola.

Uomo di poca fede – trama

Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline.

Cocktail Molotov e Uomo di poca fede – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Morgane Detective geniale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Audrey Fleurot : Morgane Alvaro

: Morgane Alvaro Mehdi Nebbou : Adam Karadec

: Adam Karadec Cypriane Gardin : Théa Alvaro

: Théa Alvaro Noé Vandevoorde : Eliott Alvaro

: Eliott Alvaro Bruno Sanches : Gilles Vandraud

: Gilles Vandraud Marie Denarnaud : Céline Hazan

: Céline Hazan Bérangère McNeese : Daphné Forestier

: Daphné Forestier Christopher Bayemi : Dottor Bonnemain

: Dottor Bonnemain Akache Busiah : Ranir

: Ranir Emilie Lafarge : Rosalie Tellier

: Rosalie Tellier Camille Aguilar : Mathilde Levasseur

: Mathilde Levasseur Philippe Capelle : Maître Sédillot

: Maître Sédillot Benjamin Egner : Philippe Leroux

: Philippe Leroux Caroline Filipek: Jeanne Levasseur

Condividi su