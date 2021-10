I Bastardi di Pizzofalcone episodio Sangue su Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore dal 18-22 ottobre. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 18-22 ottobre

Tina ha iniziato la cura per la sua voce e auspica di guarire in tempo per poter partecipare al film musicale propostole da Vittorio. Marcello è al primo giorno di lavoro al Circolo e se la cava bene, contrariamente a quanto si augurava Adelaide. Paola annuncia alle colleghe che Flora indosserà la divisa da Venere per studiare la clientela. Irene fa di tutto per convincere Stefania a restare con lei, mentre Veronica vuole che Gemma chieda scusa alla ragazza per essersi comportata male. Gloria, intanto, decide di tornare al Paradiso, ma per dare le sue dimissioni.

Puntata 19 ottobre

Salvatore suggerisce a Tina di parlare al dottor Conti del suo problema alle corde vocali. Salvatore continua a corteggiare Anna e scopre che hanno una passione che li accomuna: il grande Totò. Vittorio chiede a Brivio di convincere il produttore a modificare la sceneggiatura del film musicale: solo così Tina accetterà di farlo. Intanto Umberto è incuriosito e anche affascinato da Flora, mentre Adelaide fatica a nascondere il fastidio per la presenza della giovane figlia di Ravasi a Villa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 20 ottobre

Vittorio e Roberto lavorano per il lancio del nuovo numero della rivista Paradiso Market. Giuseppe e Agnese continuano a fare domande incalzanti a Tina sul suo rapporto con Sandro, ma lei riesce sempre a svicolare in un modo o nell’altro. Cresce di giorno in giorno l’intimità fra Umberto e Flora. Salvatore confessa alla sorella di avere un debole per Anna, mentre lei confida a Beatrice di non sentirsi all’altezza delle attenzioni del giovane siciliano. Intanto i due sono sempre più vicini.

21 ottobre

Tina, pur seguendo la cura prescrittale dal medico, continua ad essere preoccupata per la sua voce. Salvatore vede Anna allontanarsi in macchina insieme a Roberto e inizia ad avere dei dubbi sulla natura effettiva del loro legame. Armando riceve una telefonata da zia Ernesta, allarmata perché Gloria è scomparsa e il magazziniere, dopo vari tentativi per ritrovarla, si rivolge a Don Saverio. Vittorio, ottenuto l’ok per cambiare la sceneggiatura del film, chiede a Tina di esibirsi al Circolo, alla presenza di Brivio e del produttore.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 22 ottobre

Dopo l’esibizione al Circolo, Tina ha la gola in fiamme e per il medico che la sta curando, operarsi rimane l’unica soluzione praticabile: in lacrime, telefona a Vittorio dicendole di non poter fare il film. Armando ha ritrovato Gloria, finita in ospedale dopo essere stata scippata; la donna gli parla della sua intenzione di lasciare Milano, ma il magazziniere ha in mente qualcosa per farle cambiare idea. Al Paradiso Flora, grazie all’aiuto di Agnese e Maria, presenta la nuova linea per la prossima collezione. Dopo la presentazione, Vittorio cerca Tina e la vede vagare per la città: lei gli confessa che il suo matrimonio è finito.

