Love is in the air anticipazioni puntate dal 25 al 30 ottobre 2021

Nuova settimana di programmazione per Love is in the air con le puntate dal 25-30 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni della soap in onda su Canale 5 nel day time pomeridiano.

Love is in the air 25-30 ottobre

S1 Ep109 – Serkan ha capito di amare ancora Eda e, nonostante l’incidente d’auto di Selin che lo ha costretto a rimanere al capezzale della donna, ha intenzione di recuperare la fiducia della giovane paesaggista. Vedendo la Yildiz sempre più vicina a Deniz, il Bolat è preda della gelosia e si vede costretto ad escogitare un piano, per separare i due promessi sposi.

Trama episodio 26 ottobre

S1 Ep110 – Serkan fa tardi rispetto all’orario concordato con Melo. La causa è da attribuire a una visita di Selin che nutre sentimenti di gelosia sempre più spiccati nei confronti di Eda. Come se non bastasse, viene trattenuto da Ceren che lo mette in guardia: Eda e Deniz (Ayşe Akın) sono protagonisti di una farsa per farlo ingelosire.

Proprio Ceren è furiosa perchè Deniz non cede alle sue avances. Sa che è innamorato di Eda. L’amica – o presunta tale – cerca di portare acqua al suo mulino mettendo l’aspirante paesaggista sotto una cattiva luce.

Nonostante (o forse proprio per) tutto quello che ha scoperto, Serkan si reca al ristorante e dà un bacio a Eda. Quest’ultima crede che lui si ricordi del loro amore. L’imprenditore non riesce a mentirle. Le confessa di averla baciata nella speranza di recuperare i ricordi che, in effetti, non ha. Eda non reagisce bene. Partono schiaffi per la frustrazione. Melek e Ayfer (Evrim Doğan) tentano di farla ragionare. Se non altro Bolat figlio ce la sta mettendo tutta per recuperare – o provare a recuperare – il loro rapporto.

Love is in the air 27 ottobre

S1 Ep111 – Per stabilire chi si sarebbe occupato del progetto di ristrutturazione del signor Ates è stato indetto un appalto. Art Life lo vince. Così il cliente vuole organizzare un defilé che diventerebbe un’occasione per celebrare il progetto stesso. Il signor Ates chiede a Eda di sfilare insieme a Deniz sulla passerella.

Serkan e Engin (Anıl İlter) vogliono andare a fondo della questione: Eda e Deniz hanno realmente una relazione? Sono intenzionati a scoprirlo. Il primo passo è coinvolgere Deniz nel progetto di ristrutturazione e se ne occupa Serkan. Del secondo si fa carico Engin che propone un’attività da svolgere tutti insieme per alleviare la tensione e lo stress.

Trama episodio 28 ottobre

S1 Ep112 – Ferit (Çağrı Çıtanak) viene a sapere la verità circa la prima seduta di terapia di Ceren: la ragazza non si è presentata. Leyla (İlkyaz Arslan) e Erdem (Sarp Bozkur), invece, sembra che siano più vicini del solito. Cosa sta succedendo? Intanto Seyfi (Alican Aytekin) afferma qualcosa di altamente improbabile. L’uomo sostiene di aver visto Alex. Così insieme a Ayfer e Aydan si mette a cercarlo. Mentre portano avanti le ricerche, Metin chiama Aydan. Su idea di Alex, Metin ricatta la mamma di Serkan. Le dice, infatti, di essere al corrente di quello che ha fatto al cuoco. Continua il “test di coppia” a cui sono sottoposti Eda e Deniz, i quali – però – reggono molto bene. Le domande di Handan sono pressanti, ma i due non sembrano avere problemi fino a quando non arriva un momento critico. Grazie a una “illuminazione” di Melek, viene superato. Eda e Deniz si salvano in corner. Tuttavia, questo recupero dell’ultimo minuto insospettisce Erdem il quale ritiene che i due ragazzi siano stati aiutati da Melo. Le sta con il fiato sul collo nella speranza di farla confessare. Melo e Erdem vedono Engin e Handan insieme al bar. Adesso come possono dire a Piril (Başak Gümülcinelioğlu) che suo marito non le è fedele?

Love is in the air trama episodio 29 ottobre

S1 Ep113 – Ferit è impegnato a organizzare l’evento e la sfilata di Eda. Quest’ultima continua a fare riferimenti al suo matrimonio. Serkan è parecchio infastidito dalle allusioni alle nozze. Così cerca di sfuggire alla ragazza andando in palestra. Tuttavia, la dolce fioraia lo segue e… lo mette al tappeto.

Il ricatto di Metin prosegue. A Ayfer viene chiesto del denaro. Aydan si reca in banca in virtù di questa subdola richiesta. La accompagnano Ayfer e Seyfi. L’intenzione è quella di provvedere al pagamento. Uscendo dalla banca, la zia di Eda ha l’impressione di intravedere una persona familiare. Si trova a bordo di un’auto che, per un soffio, non investe lei e i suoi “complici”.

Trama episodio 30 ottobre

S1 Ep114 – Le creazioni di Sevim sono le grandi protagoniste della sfilata organizzata da Ates che ha un grande successo. Con l’idea di festeggiare Ates invita Eda, Deniz, Serkan e Selin sul suo yacht. Eda, però, senza volerlo, cade in mare. Serkan entra in agitazione: il panico si impadronisce di lui.

