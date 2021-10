Cuori episodi Tradimenti e Porte girevoli – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Rai 1 propone oggi la terza puntata della serie tv Cuori con gli episodi dai titoli rispettivamente Tradimenti e Porte girevoli. L’appuntamento è in prima serata alle 21:25.

Tutte le puntate vanno in onda settimanalmente ogni domenica e durano un’ora e 50 minuti. Subito dopo la messa in onda ogni episodio è disponibile su Raiplay nei 7 giorni seguenti.

Cuori Tradimenti e Porte girevoli – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Riccardo Donna. Protagonisti principali sono Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello interpretati rispettivamente Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nel cast anche Neva Leoni nel ruolo di Serenella Rinaldi.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Torino e zone limitrofe.

La produzione è della Aurora Tv di Giannandrea Pecorelli per Rai Fiction. La serie ha avuto il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Dove eravamo rimasti

Nella puntata della scorsa settimana avevamo visto come le sperimentazioni sul primo trapianto di cuore nella storia continuavano a procedere speditamente.

Nel nosocomio era arrivato il vescovo del posto perché dipendeva da lui lo sbocco di importanti fondi economici. Quando era arrivata in ospedale una paziente con gravi anomalie cardiache, Delia Brunello rifiuta di operarla. Mentre il dottor Alberto Ferrari è invece propenso all’intervento chirurgico.

Le condizioni della paziente sono però critiche e ad aggravare la situazione la stessa paziente scompare. È necessario ritrovarla nel minor tempo possibile se si vuole salvarne la vita.

Cuori Tradimenti – trama

Nel primo episodio dal titolo Tradimenti, Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e li incontra Mosca. Nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. Tutte le bugie così crollano in un momento. Ma non c’è tempo per le spiegazioni in quanto un’emergenza improvvisa cattura l’attenzione dei medici.

Alberto Ferraris intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia. Devono in ogni modo evitare di incontrare Delia Brunello perché Alberto non si sente ancora pronto a spiegarle il vero motivo per il quale anni fa la lascio improvvisamente.

Porte girevoli – trama

Nel secondo episodio dal titolo Porte girevoli, ci si concentra soprattutto sull’arrivo di Ilaria in ospedale. La donna ha messo ancora più a dura prova la convivenza tra Delia e Alberto. I due nonostante tutto devono continuare a collaborare perché è prossimo il congresso di cardiologia a cui il primario Cesare ha invitato i migliori medici a livello internazionale.

Ma la puntata si chiude con un colpo di scena: Delia scopre che tutto ciò che credeva di sapere sul passato di Alberto, in realtà è solo una menzogna.

Cuori – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Cuori e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Cesare Corvara – Daniele Pecci

Alberto Ferraris – Matteo Martari

Delia Brunello – Pilar Fogliati

Enrico Mosca – Andrea Gherpelli

Ferruccio Bonomo – Marco Bonini

Serenella Rinaldi – Neva Leoni

Virginia Corvara – Bianca Panconi

Suor Fiorenza – Carola Stagnaro

Fausto Alfieri – Carmine Buschini

Eva Pellegrini – Laura Adriani

Luisa Ferraris – Benedetta Cimatti

Beatrice Dattilo – Chiara Degani

Elvira De Bellis Mosca – Simona Nasi

Bino – Davide Paganini

Agata Vezzani – Gaia Messerklinger

Rosa Paluan – Claudia Nicolazzo

Karen – Romina Colbasso

Carlo Dattilo – Paolo Romano

Riccardo Tosi – Piero Cardano

