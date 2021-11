Balthazar 2 episodi La morte in faccia e Il debito su Giallo – trama, cast, finale

Condividi su







Giallo propone oggi Balthazar 2 con gli episodi dai titoli rispettivamente La morte in faccia e Il debito. Si tratta della seconda stagione del crime poliziesco francese che il canale 38 del digitale terrestre propone in prima visione per l’Italia con i nuovi episodi in chiaro.

La seconda stagione si compone di un totale di 10 episodi ognuno della durata di circa 50 minuti.

Balthazar 2 La morte in faccia e Il debito – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vincent Jamain. Personaggio principale è Raphael Balthazar interpretato da Tomer Sisley, attore e comico francese. Nel cast anche Hélène de Fougerolles e Yannig Samot che danno il volto rispettivamente a Hélène Bach e Jérôme Delgado.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi e zone limitrofe.

La produzione è della Beaubourg Stories in collaborazione con Beaubourg Audiovisuel, BE-FILMS e TF1.

Il titolo originale dei due episodi è Face à la mort e La dette.

Balthazar 2 – trama episodio La morte in faccia

Nel primo episodio dal titolo La morte in faccia, Balthazar è felice per la sua nuova relazione con la giovane vicina di casa. Una mattina mentre le sta preparando la colazione a letto viene improvvisamente chiamato per un nuovo caso da risolvere.

Una telefonata anonima pervenuta alla Polizia ha fatto trovare il corpo di un uomo in un negozio di giocattoli. Il medico legale anticipa subito che la vittima è stata uccisa con un virus che gli è stato inoculato.

Balthazar ordina di mettere in quarantena tutti coloro che si trovavano sulla scena del delitto. Infatti è stata contagiata anche una poliziotta presente sul posto.

Per risolvere il caso nel minor tempo possibile viene persino fatto ricorso all’esercito. Al capitano Bach, Balthazar non rivela tutte le sue preoccupazioni. Si limita ad affermare che va tutto bene. Invece capisce che dovrà sbrigarsi a risolvere il caso e trovare l’assassino.

Il debito – trama

Nel secondo episodio dal titolo Il debito siamo ad una cerimonia di premiazione. Balthazar presenta Maya ai suoi colleghi e in particolare ad Helene che è turbata nel vedere l’avvocato così felice.

Durante la cerimonia Bach viene contattato per un’emergenza. Una giovane donna di 18 anni di nome Lola, chiede aiuto mentre viene aggredita e rapinata di tutto quanto aveva nella sua auto. Molto presto la polizia scopre che Lola è stata la testimone chiave di un incendio doloso per il quale un uomo è stato arrestato. Ma quest’ultimo viene accoltellato in prigione e muore tra le braccia di Bach.

Balthazar 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Balthazar 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Tomer Sisley – Raphaël Balthazar

– Raphaël Balthazar Hélène de Fougerolles – Hélène Bach

– Hélène Bach Yannig Samot – Jérôme Delgado

– Jérôme Delgado Philypa Phoenix – Fatim

– Fatim Côme Levin – Eddy

– Eddy Aliocha Itovich – Antoine Bach

– Antoine Bach Pauline Cheviller – Lise Castel

– Lise Castel Gabriel Caballero – Hugo Bach

– Hugo Bach Aminthe Audiard – Manon Bach

– Manon Bach Charlie Loiselier – Ninon Keller

– Ninon Keller Serge Dupuy – Hervé Keller

– Hervé Keller Agnès Delachair – Emmanuelle Keller

– Emmanuelle Keller Louna Espinosa – Margot Carron

– Margot Carron Caroline Bourg – Charlotte Courtin

– Charlotte Courtin Tristan Le Vexier – Paul Courtin

– Paul Courtin Mathias Marty – Rémi Courtin

Condividi su