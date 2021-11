Possessions serie tv Sky Atlantic – trama, cast, anticipazioni

Condividi su







Arriva, forte di un intreccio carico di mistero e ambiguità, Possessions, una serie tv franco-israeliana in sei episodi dal 13 novembre alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Dopo la morte, per omicidio, del marito, una giovane sposa viene sorpresa ricoperta di sangue. Un funzionario del consolato, ammaliato dalla sua figura e convinto della sua innocenza, l’aiuterà a difendersi. La ricerca della verità avrà dei risvolti inquietanti e paranormali.

Possessions serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Thomas Vincent. Protagonisti principali sono Natalie e Karim interpretati rispettivamente da Nadia Tereszkiewicz e Reda Kateb. Nel cast anche Dominique Valadié nel ruolo di Rosa.

Le riprese si sono svolte in Israele, in particolare a Beersheba la più grande città del deserto del Negev. La produzione è della Haut et Court in collaborazione con HBO Max.

Il titolo originale è Dibukim.

Possessions serie tv – trama

Natalie (Nadia Tereszkiewicz), una giovane donna francese trasferitasi in Israele, finisce in un incubo giudiziario quando viene accusata di aver ucciso l’uomo che ha appena sposato la notte stessa del matrimonio. A prendere le sue difese è Karim (Reda Kateb), un funzionario del consolato francese, che proprio non riesce a decifrare la persona cui deve prestare aiuto. Natalie è innocente e vulnerabile, oppure è soltanto incredibilmente manipolativa?

Nel suo passato si nasconde qualcosa che potrebbe aiutarlo a capirla, ma di cosa si tratta? Mentre la polizia indaga, quello che sembrava essere un comune caso di omicidio si fa sempre più oscuro. La morte dello sposo risveglierà i demoni di un’intera comunità, in cui ognuno ha un segreto da nascondere.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Possessions e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Nadia Tereszkiewicz : Natalie

: Natalie Reda Kateb : Karim

: Karim Dominique Valadié : Rosa

: Rosa Ariane Ascaride : Louisa

: Louisa Judith Chemla : Johanna

: Johanna Noa Koler : Esti

: Esti Aloïse Sauvage : Jessica

: Jessica Tzahi Grad : Rafi

: Rafi Roy Nik : Shai

: Shai Tchéky Karyo : Yoel

: Yoel Imri Biton : Eran

: Eran Shadi Mar’i: Salim

