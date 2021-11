Gomorra stagione finale: tutte le notizie della serie su Sky Atlantic dal 19 novembre

Condividi su

Sky Atlantic propone da venerdì 19 novembre Gomorra 5. La messa in onda avviene in prima tv mondiale oltre che su Sky, in streaming su Now. I primi due episodi sono stati presentati in anteprima e fuori concorso nella sezione del Festival di Cannes dedicata alla migliore serialità di tutto il mondo.

La quinta ed ultima stagione si compone in tutto di 10 episodi. Sky Atlantic ne trasmette due ogni venerdì in prima serata.

Gomorra 5 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Marco D’Amore che ha diretto i primi cinque episodi e il nono. Mentre dal sesto episodio in poi la regia è firmata da Claudio Cupellini. Sia D’Amore che Cupellini sono anche supervisori artistici.

Protagonisti principali sono Genny Savastano e Ciro Di Marzio interpretati rispettivamente da Salvatore Esposito e Marco D’Amore. Nel cast anche Ivana Lotito nel ruolo Azzurra Avitabile.

Le riprese si sono svolte sia in Italia che all’estero. In particolare in Campania a Napoli. Inoltre molte scene sono state girate a Riga, capitale della Lettonia.

La produzione è della Cattleya in collaborazione BetaFilm con Sky. Da sottolineare che nell’ultima stagione della serie ci sono molte new entry. Tra questi Domenico Borrelli, Tania Garribba, Carmine Paternoster, Antonio Ferrante e Nunzia Schiano.

Gomorra 5 – trama

Genny Savastano aveva provato davvero a ripulirsi e a cercare di ricostruire una vita onesta per sé e per la sua famiglia. Così da narcotrafficante si era trasformato in un imprenditore, riuscendo a realizzare il secondo polo aeroportuale campano. Poi però è crollato tutto.

La guerra scoppiata tra Patrizia e i Levante stava distruggendo Secondigliano e Napoli riducendo le due città ad un cumulo di macerie. Genny non poteva permetterlo ed è dovuto intervenire di nuovo per riportare l’ordine. Ha ucciso Patrizia e Gerlando. Ma ha pagato un prezzo altissimo: ha dovuto abbandonare Azzurra e Pietrino nel cuore della notte per garantire loro un futuro migliore.

Adesso è rinchiuso in un bunker di tre metri per tre mentre fuori tutta la polizia di Napoli lo sta cercando. Genny è pieno di rabbia verso coloro che l’hanno costretto in questa condizione. Il suo unico alleato è O’ Maestrale violento boss di Ponticelli che considera l’associazione con un Savastano un’occasione di rivalsa dopo 20 anni trascorsi in carcere.

Ed è proprio insieme a lui che Genny si prepara a condurre l’ultima battaglia contro i nemici che ancora resistono.

Il cast completo

Di seguito il cast della serie Gomorra 5 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Salvatore Esposito – Genny Savastano

– Genny Savastano Marco D’Amore – Ciro Di Marzio

– Ciro Di Marzio Ivana Lotito – Azzurra Avitabile

– Azzurra Avitabile Arturo Muselli – Enzo Sangue Blu

– Enzo Sangue Blu Domenico Borrelli – ‘O Maestrale

– ‘O Maestrale Nunzia Schiano – Nunzia

– Nunzia Tania Garribba – Donna Luciana

– Donna Luciana Carmine Paternoster – ‘O Munaciello

– ‘O Munaciello Giampiero De Concilio – Canzuncella

– Canzuncella Gennaro Maresca – Walter Ruggieri

– Walter Ruggieri Antonio Gargiulo – Saro Levante

– Saro Levante Gennaro Apicella – Ciccio Levante

– Ciccio Levante Claudia Tranchese – Grazia Levante

– Grazia Levante Andrea Di Maria – ‘O Diplomato

– ‘O Diplomato Nello Mascia – Don Aniello Capaccio

– Don Aniello Capaccio Antonio Ferrante – ‘O Galantommo

– ‘O Galantommo Daniela Ioia – Tiziana Palumbo

– Tiziana Palumbo Ciro Esposito – Raffaele

– Raffaele Gianni Spezzano – Fernando

– Fernando Vincenzo Fabricino – Pitbull

– Pitbull Alessandro Palladino – ‘O Bellebbuono

– ‘O Bellebbuono Roberto Oliveri – Ronni

– Ronni Renato De Simone – ‘O Jaccio