And Just Like That, arriva il sequel di Sex and the City: dove vederlo, quando, info

Dopo anni di attesa è arrivato finalmente il momento per i fan di Sex and the City di vedere il sequel della celebre serie televisiva americana: And Just like that serie. Un revival voluto fortemente dalla protagonista principale Sarah Jessica Parker.

And Just Like That serie: novità e anticipazioni

L’attrice si è battuta fortemente per la realizzazione del terzo film sulla saga di Sex and the City. Un revival che però ha ricevuto il rifiuto categorico di Kim Cattrall. L’attrice infatti non sarà presente nel sequel. Tra le novità c’è anche quella del nuovo titolo: And Just Like That.

La traduzione letterale è ‘E tutt’a un tratto’: uno dei modi di dire più comuni nella dialettica di Carry Bradshaw, personaggio principale e voce narrante di Sex and the City. La scelta di avere un titolo nuovo e completamente diverso, rappresenta il desiderio di autori e protagonisti di discostarsi dal passato.

Ecco perché And Just Like That avrà dei tratti differenti dal passato, ma anche comuni. Si riprenderanno tematiche riadattate ovviamente ad un’epoca più contemporanea e attuale. And Just Like That mostrerà quindi i cambiamenti di tutti questi anni a New York così come la vita sociale e il glamour delle sue cittadine.

And Just Like That serie: trama, episodi, cast

Qual è la trama dei nuovi episodi del sequel di Sex and City? And Just Like That avrà una durata limitata. Saranno infatti solo 10 gli episodi. La trama si concentrerà principalmente sulle tre protagoniste originarie ovvero Carry, Miranda e Charlotte.

In molti si aspettano che nella nuova narrazione Carrie sia ancora sposata con il suo Mister Big, Miranda con Steve, Charlotte con Harry. Ma gli eventi potrebbero essere un po’ diversi. La testata americana Page Six ha divulgato in esclusiva una prima pagina del copione dell’ episodio 1 di cui è stata quindi anticipata un po’ la trama.

Gli spoiler annunciano che nel primo episodio si racconterà del divorzio tra Carrie e Big. La coppia arriverà quindi a separarsi completamente. Solo nelle scene si vedrà Stanford, il cui interprete è morto recentemente.

Tra gli attori anche Nicole Ari Parker, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Le location

I nuovi episodi si potrebbero ripartire da dove tutto da dove tutto è iniziato cioè dal vecchio appartamento di Carrie Bradshaw, appartamento che oggi è diventato iconico e tappa imprescindibile per i fan della serie che visitano New York.

Situato al 64 di Perry Street nel quartiere di Village, è un vero cimelio della serie originale Ma la vera protagonista sarà sicuramente la città di New York City.

Quando esce

La serie And Just Like That sbarcherà il 9 dicembre sulla piattaforma Sky, che ha appena svelato anche il teaser della serie, e in streaming su Now. Due episodi a settimana in contemporanea con la HBO, e già si parla di un possibile sequel.