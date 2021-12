Mare fuori 2 episodi Il passato che ritorna e La mamma è sempre la mamma su Rai 2 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 2 propone oggi il Mare fuori 2 con gli episodi dei titoli rispettivamente Il passato che ritorna e La mamma è sempre la mamma.

La seconda stagione della serie segue la prima andata in onda lo scorso anno sempre sulla seconda rete di viale Mazzini. Protagonisti sono alcuni giovanissimi ragazzi e ragazze rinchiusi in un carcere minorile che hanno alle spalle un passato di violenze e di sofferenze.

Tutti stanno pagando il loro debito con la giustizia. Il titolo prende spunto dal fatto che le celle nelle quali sono rinchiusi hanno una finestra dalla quale si vede soltanto il mare fuori.

Mare fuori 2 Il passato che ritorna e La mamma è sempre la mamma – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Milena Cocozza e Ivan Silvestrini. Protagonisti principali sono Paola Vinci e Massimo Valenti interpretati rispettivamente da Carolina Crescentini e Carmine Recano. Nel cast anche Valentina Romani nel ruolo di Naditza.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Napoli in molte location della città partenopea. In particolare il centro storico con i suoi vicoli. Ci saranno molte più riprese esterne rispetto alla prima stagione.

Mare fuori 2 Il passato che ritorna – trama

Nella trama del primo episodio dal titolo Il passato che ritorna si scopre che Beppe ha avuto una relazione con una ragazza di colore di nome Latifah. Kubra cerca di riportarlo a quei giorni. Naditza si sente rifiutata da Filippo, mentre Cardiotrap riceve finalmente una buona notizia: il padre gli ha organizzato il suo primo concerto.

Massimo riprende il suo posto di comandante per avvicinarsi a Carmine e scoprire chi ha ucciso Nina. Pino suggerisce che i killer potrebbero aver seguito Filippo per cercare di scoprire dove si nascondesse Carmine.

Massimo infine controlla le telecamere posizionate fuori dall’istituto penitenziario.

La mamma è sempre la mamma – trama

Nel secondo episodio dal titolo La mamma è sempre la mamma, Paola riesce a farsi assegnare l’affidamento della piccola Futura. Edo e i suoi scoprono che Sasà è arrivato in carcere per stupro e non gli danno pace. Luisa per proteggere il figlio circuisce Lino. Kubra per proteggere Silvia finisce in isolamento e Beppe riesce a strapparle confidenze sconvolgenti.

Intanto la rabbia di Edoardo si amplifica sempre di più perché Teresa è sparita. Naditza a Milano riceve una visita molto sgradita.

Infine le indagini di Massimo lo conducono ad una conclusione che mai avrebbe voluto conoscere.

Mare fuori 2 – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Mare fuori 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Nicolas Maupas : Filippo Ferrari

: Filippo Ferrari Massimiliano Caiazzo : Carmine Di Salvo

: Carmine Di Salvo Carolina Crescentini : Paola Vinci

: Paola Vinci Carmine Recano : Massimo Valenti

: Massimo Valenti Valentina Romani : Naditza

: Naditza Ar Tem : Pino, detto “‘o pazzo”

: Pino, detto “‘o pazzo” Matteo Paolillo : Edoardo Conte

: Edoardo Conte Serena De Ferrari: Viola