Non mi lasciare serie tv: seconda puntata, trama, cast, finale

Questa sera, lunedì 16 gennaio, Rai 1 trasmette la seconda puntata di Non mi lasciare, proponendo il terzo ed il quarto episodio della serie.

La prima stagione, di genere drammatico dalle atmosfere poliziesche, è composta da 8 episodi; della durata di 50 minuti ciascuno.

Non mi lasciare seconda puntata: regia, protagonisti, dove è girato

La serie tv Non mi lasciare è diretta da Ciro Visco. I protagonisti sono Vittoria Puccini nel ruolo del vice questore Elena Zonin e Alessandro Roia che interpreta invece Daniele Vianello. Sandra Ceccarelli e Maurizio Lombardi sono rispettivamente Serena Misuri ed Ernesto Fortin.

Le riprese si sono svolte interamente in Italia. Le scene infatti sono state girate a Venezia, a Polesine e dintorni ma anche a Roma e Milano.

Le musiche sono realizzate da Giorgio Giampà. Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano hanno invece scritto la sceneggiatura.

Giuseppe Maio si è occupato della fotografia mentre Alessio Doglione ha curato il montaggio. La scenografia è di Enrico Serafini. I costumi invece di Lisangela Sabbatella.

La serie tv è prodotta da PayperMoon Italia in collaborazione con Rai Fiction.

Non mi lasciare: trama terzo episodio

Nel terzo episodio Angelo viene rinchiuso in una stanza buia. Qualcuno infatti lo ho catturato e lo sta tenendo prigioniero. Intanto il vice questore Elena Zonin riesce ad ottenere l’autorizzazione per tornare ad occuparsi delle sue indagini. Per farlo può avvalersi anche di una task force che è stata realizzata ad hoc per supportarla nello smantellamento della fitta rete di pedofili, che da tempo cerca di contrastare.

Nel frattempo Gilberto crede di chattare con una ragazzina di nome di Sofia. Dopo essersi scambiati numerosi messaggi i due decidono di incontrarsi. Quando però Gilberto arriva sul luogo dell’appuntamento viene rapito ed obbligato a salire su una barca.

Non mi lasciare: trama quarto episodio

Nel quarto episodio la Polizia riesce a scoprire l’autore del rapimento del Gilberto. Si tratta di Pietro Tomà, un criminale che è vissuto in orfanotrofio, lontano dai propri genitori.

Grazie alla complicità di Daniele, Elena si introduce furtivamente nell’abitazione di Tomà. Accendo al suo computer, riesce a recuperare informazioni preziose per le indagini. Viene infatti a conoscenza che Pietro Tomà è in realtà coinvolto in numerosi rapimenti di minori.

Elena trova inoltre un filmato in cui appare Angelo, anche lui finito nella rete dei pedofili e del dark web. Elena e Daniele decidono di elaborare un piano per riuscire a catturare Tomà.

Non mi lasciare, seconda puntata- il cast della serie

Ecco il cast della serie Non mi lasciare e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Vittoria Puccini : Elena Zonin

: Elena Zonin Alessandro Roia: Daniele Vianello

Daniele Vianello Sarah Felberbaum : Giulia Vianello

: Giulia Vianello Maurizio Lombardi : Ernesto Fortin

: Ernesto Fortin Sandra Ceccarelli : Serena Misuri

: Serena Misuri Massimo Rigo: Vincenzo Molli

Vincenzo Molli Ivan Zerbinati : Augusto Ripetti

: Augusto Ripetti Eugenio Franceschini: Luigi Fornari

Luigi Fornari Federica Girardello : Emilia Zirri

: Emilia Zirri Gianmaria Martini : Andrea Maffetti

: Andrea Maffetti Riccardo Leonelli : Pietro Tomà

: Pietro Tomà Sergio Albelli: Francesco Bianchi

Francesco Bianchi Nicola Pannelli : Vittorio Ravagnin

: Vittorio Ravagnin Andrea De Manincor: Luciano Ballarin

Luciano Ballarin Demetra Bellina : Marta Ballarin

: Marta Ballarin Mattia Sontacchi: Gilberto Ballarin

Gilberto Ballarin Duccio Gallorini : Angelo Bassano

: Angelo Bassano Vincenzo Tosetto : Giancarlo Lucetti

: Giancarlo Lucetti Lorenzo Dellapasqua: Diego