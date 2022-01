L’Amica Geniale conferenza stampa diretta 26 gennaio: gli interventi

Condividi su

Mercoledì 26 gennaio alle ore 12.00 prenderà il via la conferenza stampa della fictio targata Rai 1 L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta. Alla regia Daniele Luchetti e con protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

L’Amica Geniale conferenza stampa 26 gennaio gli interventi

L’Amica Geniale è una serie tv HBO-Rai ed è tratta tratta dal best seller “Storia di chi fugge e di chi resta”. Si tratta del terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante edito da Edizioni E/O.

Le attrici protagoniste sono Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La produzione è Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildsid in collaborazione con Rai Fiction in collaborazione con HBO Entertainment.

Alla conferenza stampa intervengono: Maria Pia Ammirati – Direttore Rai Fiction, Lorenzo Mieli – Amministratore Delegato The Apartment, Domenico Procacci – Amministratore Delegato Fandango, Daniele Luchetti – regista, Francesco Piccolo – sceneggiatore.

Ed ancora Laura Paolucci – sceneggiatore, Margherita Mazzucco, Gaia Girace.

La serie sarà trasmessa in 4 serate in prima visione su Rai 1 a partire da domenica 6 febbraio alle ore 21.25.