South Park, al via dal 10 febbraio la 25esima stagione in onda su Comedy Central

Arriva su Comedy Central, a partire da giovedì 10 febbraio alle ore 23.00, la 25esima stagione di South Park. La serie, andrà in onda sul canale 129 di Sky, e in streaming su NOW. I fan, ogni giovedì, potranno dunque entrare ancora una volta nel divertente mondo di una delle serie più stravaganti, pronta anche in questa nuova stagione a divertire il suo pubblico.

South Park – quando è nata la serie, chi sono i co-creatori

La serie televisiva statunitense South Park è nata nel 1997, con lo scopo di trattare temi di attualità, sfatando i tabù della società attraverso la parodia. La prima puntata è andata in onda negli Stati Uniti su Comedy Central il 13 agosto 1997, e in Italia il 6 gennaio del 2000. Inizialmente è stata trasmessa su Italia 1, e poi su Comedy Central a febbraio del 2005. I protagonisti della serie animata sono Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormicK, quattro ragazzi che vivono nella città immaginaria di South Park.

Creata da Matt Stone e Trey Parker, la serie da 25 stagioni incanta generazioni di fan, puntando sempre sull’ironia per raccontare le vicende dei protagonisti. Dall’agosto 1997 sono stati più di 523 miliardi i minuti andati in onda solo su Comedy Central. La serie ha inoltre vinto cinque Emmy Awards e un George Foster Peabody Award.

“Essere giunti a questo traguardo con “South Park” è un grande risultato, non possiamo mentire” hanno affermato Stone e Parker. Entrambi sono anche i produttori esecutivi della serie, insieme ad Anne Garefino e Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell e Vernon Chatman sono invece i produttori, mentre Christopher Brion è il direttore creativo di South Park Digital Studios.

Per il 25esimo anniversario i due co-creatori hanno raggiunto un accordo con MTV Entertainment Studios, che include l’estensione della serie su Comedy Central fino al 2027, e l’acquisizione fino alla 30esima stagione. Sono inclusi inoltre 14 eventi originali realizzati per lo streaming esclusivamente per Paramount+, ed in più “SOUTH PARK: POST COVID” e “SOUTH PARK: POST COVID: THE RETURN OF COVID”, che andranno in onda quest’anno.

Anticipazioni primo episodio

Nel primo episodio della nuova stagione dal titolo “Pigiama Day”, il preside della scuola elementare di South Park impedisce di indossare il pigiama durante il pigiama party, per tutta la classe di quarta elementare. Cartman e i suoi compagni, non prendono bene la notizia. Tra le novità della 25esima stagione, anche la partecipazione di un’orchestra di 30 elementi, che ha reinterpretato alcune delle canzoni più famose della serie, e una sua versione del tema della sigla.

L'hashtag ufficiale è #Southpark, ed il sito web è SouthPark.cc.com.