The Blacklist, grande ritorno della serie crime di NBC: rinnovo ufficiale della stagione 10

I molti aficionados della serie tv si chiedevano se il crime drama The Blacklist ritornasse sul piccolo schermo a solleticare l’adrenalina e la suspence dei telespettatori. Adesso, finalmente, è giunta la conferma direttamente per voce del protagonista assoluto della serie targata NBC.

Il rinnovo della serie è stato annunciato, nelle ultime ore, dallo stesso James Spader durante la sua apparizione al celebre The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Continueremo ad assistere, dunque, con il cuore in gola, alle scorrerie criminali di Raymond Reddington in una nuova stagione in arrivo.

La produzione di The Blacklist è in corso di lavorazione, l’uscita viene riconfermata ufficialmente per la decima stagione sull’emittente statunitense NBC che, fiera degli ascolti boom, ne ha rivendicato la paternità. La serie crime ideata da Jon Bokenkamp, continua a riscuotere un clamoroso consenso di pubblico. NBC ha fatto sapere che la stagione 9 di The Blacklist – attualmente in onda ogni venerdì in America -, a metà stagione, ha già raggiunto quota 22 milioni di spettatori su tutte le piattaforme.

Il cast di The Blacklist

Il network NBC ha rinnovato la serie spy The Blacklist per la decima stagione. Malgrado la defaillance avvenuta nella nona stagione che si è vista sfilare la coprotagonista al fianco del pilastro James Spader. La scomparsa dalle scene del personaggio “fulcro” di Elizabeth “Liz” Keen, interpretato da Megan Boone, nonché l’abbandono dello stesso creatore del drama, Jon Bokenkamp – anche showrunner della serie -. La Boon ha interpretato il ruolo centrale di agente dell’FBI, Elizabeth Keen, per otto stagioni consecutive. La sua uscita dalla serie ha lasciato un grande vuoto per i fedelissimi del dramma di spionaggio.

In America The Blacklist, giunto a metà della stagione televisiva, sta andando in onda settimanalmente sulla nota rete. Il nuovo capitolo della serie poggia esclusivamente sullo stile spregiudicato e sulla mente criminale di Raymond Reddington, interpretato superbamente da James Spader. La NBC si dice soddisfatta del rating conseguito con la nona stagione. Si è registrata una media giornaliera di ascolti pari a 5,05 milioni di spettatori. Toccando il picco con lo streaming e le piattaforme digitali, riportando un seguito di pubblico che supera i 9 milioni per episodio.

Nella decima stagione di The Blacklist, oltre a James Spader, torneranno anche Diego Klattenhoff, Amir Arison, Hisham Tawfiq, Laura Sohn e Harry Lennix. Creata dall’idea di Jon Bokenkamp, i produttori esecutivi dell’opera televisiva sono John Eisendrath, John Davis, John Fox, James Spader, Lukas Reiter. A ricoprire lo stesso ruolo anche Laura A. Benson, Daniel Cerone, Sean Hennen, Allison Glock-Cooper e T Cooper. La serie è prodotta da Davis Entertainment, in associazione con Sony Pictures Television Studios e Universal Television.

Trama della stagione 10

La decima stagione è ambientata su un piano temporale trasposto nei due anni successivi alla morte di Elizabeth Keen (Megan Boone). Raymond Reddington (James Spader) e lo staff della Task Force dell’FBI si sono persi di vista: ognuno ha imboccato strade diverse di vita e Reddington ha fatto perdere le sue tracce. Una contingenza imprevista riunisce la squadra. Accomunati da un fine supremo rimettono in auge la loro missione salvifica: sconfiggere i criminali più pericolosi della lista nera.

Per i novizi che si accostano alla nota serie di spionaggio, un breve excursus della trama di The Blacklist. Al centro del crime drama vi è la figura di Raymond Reddington in vetta alla lista dei criminali più ricercati dall’FBI. Dopo varie vicissitudini Reddington, pur di non restare in prigione, offre una collaborazione “sui generis” all’agenzia investigativa. Mette a servizio dell’FBI il suo bagaglio di scaltro e incallito uomo del crimine per il fine superiore nella caccia a temutissimi criminali. Il famigerato gangster stila una lista di noti criminali, la “blacklist“, ricercati da tempo dall’agenzia, che scende a compromessi con Red Reddington pur di ripulire il mondo dal crimine.

Non ci resta che attendere l’arrivo in Italia della nuova stagione della serie tv crime The Blacklist per guardare in anteprima le avventure rocambolesche sullo sfondo dello scenario oscuro in cui opera Reymond Reddington, perennemente a caccia di spietati gangster presenti sulla sua particolare blacklist.