Gli eredi della notte serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Prime Video trasmette dal 15 marzo la serie tv Gli eredi della notte. Si tratta di un prodotto di genere horror con atmosfere thriller.

La serie si compone di ventisei episodi in due stagioni. La prima è composta da 13 episodi.

La produzione è della Norvegia, l’anno di realizzazione è il 2019 ed ogni episodio dura circa 43 minuti.

Gli eredi della notte serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Diederik Van Rooijen e Maria von Heland. Protagonisti principali sono Alisa von Vamalia e Lars de Dracas interpretati rispettivamente da Anastasia Martin e Ulrik William Græsli. Nel cast anche Charlie Banks nel ruolo di Tammo von Vamalia.

Le riprese si sono svolte in Lettonia, in particolare a Riga e zone limitrofe alla capitale lettone.

La produzione è della Lemming Film in collaborazione con Hamster Film e Maipo Film.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Heirs of the Night.

Gli eredi della notte – trama della serie tv in onda su Prime Video

La trama si svolge in Europa verso la fine del XIX secolo. In particolare siamo nell’anno 1889. Il potere degli ultimi grandi clan di vampiri in Europa sta per diminuire sensibilmente. Questo mette in gioco il futuro di tutti i vampiri, soprattutto perché erano perseguitati dai cacciatori di vampiri e dilaniati dalle lotte intestine che si erano verificate tra di loro indebolendone di molto il potere.

Al fine di garantire la loro sopravvivenza, gli anziani del clan decidono tutti insieme gli dare delle lezioni ai loro discendenti che saranno i loro eredi in futuro.

Le figlie e i figli dei vampiri senior arrivano dall’Italia, dalla Norvegia, dall’Irlanda, dalla Francia dall’Inghilterra e dalla Germania. Tutti si incontrano sulla nave scuola chiamata Elisabetha.

Spoiler

In questa location dovranno seguire gli insegnamenti della vecchia scuola di vampiri. Infatti a differenza dei loro genitori e dei loro nonni, i giovani devono unire le loro forze e diventare più forti che mai per sopravvivere. In questa situazione due vampiri: Alisa di Amburgo e Leo di Norvegia vivono la loro prima esperienza amorosa.

Gli eredi della notte – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gli eredi della notte e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Anastasia Martin : Alisa von Vamalia

: Alisa von Vamalia Ulrik William Græsli : Lars de Dracas

: Lars de Dracas Charlie Banks : Tammo von Vamalia

: Tammo von Vamalia Francesco De Vito : Conte Claudio de Nosferas

: Conte Claudio de Nosferas Florian Bartholomäi : Hindrik

: Hindrik Jordan Adene : Malcolm de Vyrad

: Malcolm de Vyrad Liam Nicolosi : Luciano de Nosferas

: Luciano de Nosferas Ines Høysæter Asserson : Inger de Dracas

: Inger de Dracas Scarlett Rousset : Joanne de Pyras

: Joanne de Pyras Mina Dale : Fanny de Dracas

: Fanny de Dracas Lena Kvitvik : Karen di Dracas

: Karen di Dracas Lancia Ovest : Nicu

: Nicu Simonetta Bortolozzi : Contessa Viola de Nosferas

: Contessa Viola de Nosferas Julian Bleach : Conte Dracula

: Conte Dracula Aisling Sharkey : Ivy

: Ivy Christina Chong: Calvina