Servant of the People, la serie tv in cui e protagonista Zelensky arriva in Italia in onda su La7

L’attuale Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in passato ha rivestito il ruolo di attore e anche di successo. Come una profezia che si auto avvera, una delle sue migliori interpretazioni nella serie “Servant of the People“, in cui si immedesima nelle parte di un cittadino comune che assurge alla prestigiosa carica di Presidente del suo Paese, è divenuta realtà.

Nella contemporaneità di un evento bellico in pieno deflagrare, la guerra tra Russia e Ucraina , Zelensky è tornato ad essere l’assoluto protagonista. Questa volta non di una serie tv ma di una tragica contingenza reale. Nel conflitto in corso da tre settimane, il Presidente Volodymyr Zelensky è un personaggio mediatico di primo piano. Ha catalizzato l’attenzione oltre che dei Governi locali anche della popolazione mondiale per il coraggio mostrato nella difesa strenua del suo Paese.

L’emittente italiana La7 – Gruppo Cairo Communication – ha acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia della nota serie tv “Servant of the People” che propone Zelensky, attuale Presidente dell’Ucraina, nel ruolo di protagonista. Arriverà, dunque, presto nel nostro Paese e il pubblico ne godrà la fruizione in chiaro sul piccolo schermo di La 7. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky appare quotidianamente sui media più importanti del globo, facendo salire vertiginosamente le sue quotazioni. Si è guadagnato la stima collettiva oltre che di uomo politico capace e fiero patriota della sua Nazione, anche di uomo del popolo che lotta accanto alla sua gente per la libertà dell’Ucraina.

Oggi tutto il mondo sa che Zelensky è stato in passato un attore comico ma anche ballerino – aggiudicandosi la vittoria a “Ballando con le stelle” versione ucraina -. Un personaggio del mondo dello spettacolo famoso nel suo Paese soprattutto grazie alla serie tv “Servant of the People“. Qui interpreta il ruolo di un professore di storia che diventa il Presidente dell’Ucraina. Il fato propizio ha voluto favorire le sorti di Zelensky. E’ giunto realmente, qualche anno dopo l’uscita della serie, a rivestire la più alta carica politica dell’Ucraina.

La7 acquisisce i diritti di Servant of the People in Italia

Il direttore di LA7, Andrea Salerno, ha annunciato che l’emittente da lui diretta ha acquistato i diritti in esclusiva per trasmettere in Italia la serie tv “Servant of the People“. Lo stesso Salerno ha condiviso la notizia sul social Twitter, esplicitando l’essenza del prodotto tv. “Nata come fiction di satira graffiante e feroce, la serie è oggi anche un documento di grandissima attualità. Uno sguardo d’eccezione sulla cultura ucraina e di notevole importanza per capire i drammatici eventi del nostro tempo“, ha postato il direttore.

Ebbene La7 manderà in onda per la prima volta nel nostro Paese la serie tv che nel 2015 ha ispirato la carriera politica di Volodymyr Zelensky. E spianato la strada alla sua attuale carica di Presidente dell’Ucraina. Al momento non è stata ancora comunicata alcuna data d’uscita della serie tv. E’ plausibile che l’emittente della Cairo Communication lo farà sapere presto al pubblico televisivo italiano.

Con l’enorme seguito di popolarità in ogni angolo del pianeta, Volodymyr Zelensky ha indotto molti Paesi a riproporre la messa in onda della serie “Servant of the People“. Tra di essi, gli Usa trasmetteranno l’opera televisiva con Zelensky protagonista sulla piattaforma streaming Netflix. Il colosso americano ha recentemente annunciato di aver reinserito il titolo in catalogo.

Assurto a personaggio icona della lotta per l’autonomia del suo Paese, Zelensky ha fatto riesumare la serie “Servant of the People” che ha esordito nel 2015, riscuotendo grande clamore oltre che notevole audience. Molti Paesi dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, dalla Gran Bretagna alla Francia, oltre che l’Italia, hanno acquistato rapidamente i diritti per accaparrarsi la diffusione della serie tv. Anche la Russia ha proposto al pubblico la serie di Zelensky trasmettendo sul canale Tnt il solo primo episodio.

La contingenza attuale del conflitto bellico in corso ha portato i media e le masse popolari a curiosare nel passato attoriale di Volodymyr Zelensky. L’attore che dalle scene di “Servant of the People” è passato in un balzo a diventare il Presidente dell’Ucraina.

La trama profetica della serie tv

Nella serie tv “Servant of the People“, Zelensky, attuale Presidente dell’Ucraina, interpreta il ruolo di un comune cittadino, Vasily Petrovyč Goloboroďko, un insegnante di liceo dell’Ucraina. Un episodio inaspettato, la diffusione di un video da parte di un suo studente, rivoluziona la vita del docente.

Il giovane riprende il professore mentre denuncia la corruzione del Governo del suo Paese e il filmato diviene virale sul web. L’enorme consenso ottenuto porta Goloboroďko a candidarsi e, contro ogni suo pronostico, viene eletto Presidente. Il suo programma, realizzare gli ideali politici di libertà e il sogno di risollevare le sorti dell’Ucraina. Una trama a dir poco avveniristica e profetica che si è tramutata nella realtà di Volodymyr Zelensky. L’attore che candidatosi alle elezioni del 20 maggio 2019 è divenuto Presidente dell’Ucraina.

Zelensky è anche sceneggiatore e regista di “Servent of the People“. La serie è andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2019. “Sluha Narodu” – il titolo originale della serie – si compone di 51 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno. La famosa serie tv è prodotta da Kvartal 95 – di cui Zelensky è tra i fondatori – trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina “1+1“. “Servant of the People” – in italiano “Il Servitore del Popolo” – è diventata una serie di culto riproposta con successo a livello internazionale.

“Servant of the People“, dato il successo di pubblico, ha ispirato il partito centrista Decisive Change del Parlamento ucraino a denominare il suo gruppo politico con il nome della serie. Zelensky, impregnato del ruolo interpretato per anni, ha assunto la decisione nel 2019 di candidarsi alle elezioni per la carica di Presidente. Vince la competizione elettorale in Patria con un riscontro di voti pari al 73% delle preferenze. L’ex attore comico ha portato il partito Servitore del Popolo a essere il più suffragato in Ucraina. Da irridere e sbeffeggiare l’agone politico con il suo tocco pungente di satira, Volodymyr Zelensky è divenuto non solo parte integrante del sistema istituzionale ma si è accaparrato pure la poltrona più ambita al vertice.

You asked and it’s back! Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022