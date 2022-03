Raised by Wolves 2 – Una nuova umanità, torna il secondo capitolo della serie sci-fi in arrivo dal 15 aprile su Sky

Condividi su

Approda in Italia la seconda stagione di Raised by Wolves – Una nuova umanità dopo l’exploit del primo capitolo over the world. Nelle ultime ore è stato diffuso il trailer ufficiale in italiano della nuova serie tv che annuncia il suo debutto a partire dal 15 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW – disponibile anche on demand -.

E’ prevista la proposizione di 8 episodi inediti di Raised by Wolves con il titolo Una nuova umanità prodotti dal regista di fama internazionale Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator, Alien, The Martian). Nel cast della seconda stagione della serie sci-fi ritroveremo l’attrice Amanda Collin che reciterà accanto al coprotagonista Abubakar Salim e all’altra figura centrale Travis Fimmel.

La seconda stagione di Raised by Wolves

Il secondo capitolo della serie Raised By Wolves prodotta dal regista Ridley Scott sbarca in Italia divulgato da Sky. Il remake della serie sci-fi ha già avuto il proprio esordio negli Stati Uniti dove è partita dal 3 febbraio su HBO Max. Nel nostro Paese debutterà in prima visione su Sky Atlantic, da venerdì 15 aprile, dalle 21,15. E in contemporanea streaming su NOW, è disponibile la visione on demand degli episodi della serie tv Sky.

Dato l’alto indice di ascolti sulla piattaforma streaming HBO Max del gruppo WarnerMedia che ha trasmesso la serie in esclusiva negli States e il successo mondiale, Raised By Wolves si è aggiudicata il rinnovo di stagione. La produzione del ciclo di episodi di Raised By Wolves 2 è iniziata nei primi mesi del 2021. Come riferito dallo stesso creatore Aron Guzikowski e dal protagonista Abubakar Salim. Le riprese della serie sono state girate nell’arco di sei mesi.

La produzione

Le cifra stilistica di Raised by Wolves – Una nuova umanità rientra nel genere dei capolavori di fantascienza di spessore. La firma di Ridley Scott è garanzia di opera di qualità. Le scene degli episodi della nuova serie sci-fi si stagliano in un’atmosfera suggestiva e altamente surreale. La sceneggiatura è affidata nuovamente ad Aaron Guzikowski, anche showrunner del secondo capitolo.

Ridley Scott, oltre a dirigere i primi due episodi, è anche produttore esecutivo della serie Sky. Ed è tornato alla regia di una serie televisiva per la seconda volta nella sua lunga carriera. L’ideazione di Raised By Wolves è venuta fuori dall’estro di Aaron Guzikowski, apprezzato scrittore, autore del film Prisoners, altra opera di successo di sua paternità.

La serie tv Raised By Wolves 2 è prodotta da Scott’s Scott Free Productions. Produttori esecutivi dell’opera televisiva sono Scott, Guzikowski, David W.Zucker (The Man in the High Castle), Jordan Sheehan (The Terror). Poi, Adam Kolbrenner (Prisoners) e Mark Huffam (The Martian). La seconda stagione di Raised By Wolves è diffusa in esclusiva in streaming sulla piattaforma HBO Max negli Stati Uniti. Mentre in Italia il nuovo ciclo di episodi verrà proposto su Sky e NOW.

Trama della serie sci-fi Sky

La saga di fantascienza Raised by Wolves – Una nuova umanità prosegue la storia dei due androidi, Madre (Amanda Collin, Darkland, Conspiracy of Faith – Il messaggio nella bottiglia) e Padre (Abubakar Salim, Fortitude, Jamestown), una coppia che, fuggita dalla guerra imperversante sulla Terra tra atei militanti, insieme ai loro sei figli umani si rifugia in una colonia atea nella zona tropicale di Kepler 22 b. Il loro scopo unitamente alle mire bramose del Capitano Marcus (Travis Fimmel, Vikings), e dell’ordine religioso dei Mitraici, è quello di colonizzare il pianeta Kepler-22b.

La permanenza nella nuova realtà misteriosa si rivela irta di insidie e minacce all’orizzonte. A partire dal “figlio naturale” di Madre che mette a rischio la sopravvivenza delle piccole sacche di presenza della razza umana, inducendole all’estinzione totale. E poi l’altra minaccia è rappresentata dall’approdo degli Atei sul pianeta che, alla stregua dei Mitraici, presagisce un conflitto in arrivo. Marcus, che si autoproclama il Profeta, alla strenua ricerca della sua famiglia, fa proselitismo esasperato per diffondere la credenza nel suo Dio.

Il cast di Raised by Wolves – Una nuova umanità

Nel cast di Raised by Wolves – Una nuova umanità, oltre ai due coprotagonisti Amanda Collin e Abubakar Salim nei ruoli di Madre e Padre, compaiono Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Jordan Loughran (The Infiltrator, Emerald City), Matias Varela (Narcos, Point Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten), Ivy Wong (Star Wars: Rogue One, Maleficent 2) e Travis Fimmel (Vikings).

Nel secondo capitolo di Raised by Wolves spiccano volti nuovi: Peter Christoffersen nel ruolo di Cleaver, un devoto soldato ateo, James Harkness interpreta Tamerlano, un soldato ateo dell’esercito, Kim Engelbrecht nel ruolo di Decima, una fine scienziata.

Jennifer Saayeng si calerà nel ruolo di Nerva, una coriacea donna atea, Selina Jones sarà Nonna, un’androide dalle sembianze di un dio, Morgan Santo sarà Vrille, un androide completamente umanoide.

Raised by Wolves – Una nuova umanità si propone come opera sci-fi che scende nei meandri di tematiche sensibili e sempre di attualità: dal valore supremo della vita alla degenerazione dei radicalismi religiosi.