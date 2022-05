42 giorni nell’oscurità serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo 42 giorni nell’oscurità. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Cile, l’anno di realizzazione è il 2022 e la serie si compone in tutto di dodici episodi della durata ognuno di circa 50 minuti.

42 giorni nell’oscurità serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claudia Huaiquimilla e Gaspar Antillo. Protagonisti principali sono Cecilia Montes e Verónica Montes interpretati rispettivamente da Claudia Di Girolamo e Aline Küppenheim. Nel cast anche Gloria Münchmeyer nel ruolo di Berta del Río.

Le riprese si sono svolte in Cile, in particolare a Santiago località nel territorio delle Ande.

La produzione è della Fabula in collaborazione con Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il titolo 42 Days of Darkness.

42 giorni nell’oscurità è la prima serie prodotta da Netflix per il Cile, e si ispira ad un fatto realmente accaduto nel 2010.

42 giorni nell’oscurità – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama è incentrata sulla scomparsa di una giovane donna di nome Viviana Haeger a Puerto Baras.

Siamo nel 2010. E il racconto televisivo ha come punto di partenza il libro dal titolo You Know Who: Notes on the homicide of Viviana Haeger, del giornalista cileno Rodrigo Fluxa.

La protagonista della serie si chiama Verónica Montes e scompare dalla sua casa in circostanze poco chiare e coperte da un mistero che si va sempre più infittendo. La polizia, chiamata ad indagare, comincia ad eseguire le indagini con molta lentezza.

Inoltre commette, nella ricerca degli indizi più importanti, gravissimi errori, segno di una negligenza che fa procedere troppo lentamente le indagini. La sorella di Verónica, Cecilia Montes, decide di iniziare una serie di indagini per conto proprio. Tutto questo nel tentativo di accelerare quanto la polizia non è in grado di portare a termine.

In questo modo però rischia di attirare su di sé l’attenzione poco favorevole della stampa e dei mass media in generale.

Spoiler

Questo comportamento di Cecilia, fa in modo che anche la sua famiglia venga guardata con un certo astio soprattutto da chi crede nelle indagini della polizia e non in alcune ricerche fatte privatamente e senza i giusti elementi da raccogliere per risolvere il caso.

Da sottolineare che la piattaforma Netflix ha fatto molta pubblicità alla serie in Cile. Questo perché l’evento raccontato, nella realtà, è stato uno dei casi criminali più controversi della recente storia del paese sudamericano.

42 giorni nell’oscurità: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv 42 giorni nell’oscurità e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Claudia Di Girolamo : Cecilia Montes

: Cecilia Montes Aline Küppenheim : Verónica Montes ( Viviana Haeger )

: Verónica Montes ( ) Gloria Münchmeyer : Berta del Río

: Berta del Río Pablo Macaya : Víctor Pizarro

: Víctor Pizarro Daniel Alcaíno : Medina

: Medina Amparo Noguera : Nora

: Nora Néstor Cantillana : Braulio

: Braulio Julia Lübbert : Karen Medina

: Karen Medina Montserrat Lira : Emilia Medina

: Emilia Medina Claudio Arredondo : Toledo

: Toledo Daniela Pino: Asenjo