Avvocato di difesa serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo Avvocato di difesa. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da 10 episodi, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Avvocato di difesa serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ted Humphrey. Protagonisti principali sono Mickey Haller e Maggie McPherson interpretati rispettivamente da Manuel Garcia-Rulfo e Neve Campbell. Nel cast anche Becki Newton nel ruolo di Lorna.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Los Angeles e location limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della A+E Studios in collaborazione con Algorithm Entertainment e David E. Kelley Productions.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il titolo The Lincoln Lawyer.

Avvocato di difesa – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Mickey Haller un avvocato idealista, critico ed irriverente che è sempre in movimento. Per questo suo spostarsi da una parte all’altra della città, e non solo, gestisce addirittura il suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln. In questo modo riesce ad affrontare i piccoli casi di cronaca nera abituale, ma anche i grandi casi di omicidi e di misteri che aleggiano sulla città di Los Angeles.

Mickey Haller dopo aver subìto un incidente è stato fuori dal lavoro per circa un anno. Quando è tornato in aula ha dovuto fare molta fatica per riprendersi da una abitudine contratta per l’uso degli stupefacenti.

Improvvisamente l’avvocato delle celebrità di Hollywood, Jerry Vincent, viene assassinato. Haller eredita la sua pratica, inclusa la difesa di Trevor Elliot, un miliardario americano del settore della tecnologia accusato di aver ucciso sua moglie e il suo amante.

Mentre Haller si prepara a gestire il caso che potrebbe rilanciarlo alla ribalta scopre che l’assassino di Vincent lo sta seguendo e potrebbe molto presto venire in contatto con loro.

Curiosità

La serie è tratta dall’omonimo film del 2011 con protagonista Matthew McConaughey. Il ruolo di Margaret McPherson invece era interpretato da Marisa Tomei. La regia del film era di Brad Furman.

Avvocato di difesa: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Avvocato di difesa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Manuel Garcia-Rulfo : Mickey Haller

: Mickey Haller Neve Campbell : Maggie McPherson

: Maggie McPherson Becki Newton : Lorna

: Lorna Angus Sampson : Dennis ‘Cisco’ Wojciechowski

: Dennis ‘Cisco’ Wojciechowski Jazz Raycole : Izzy Letts

: Izzy Letts Christopher Gorham : Trevor Elliott

: Trevor Elliott Ntare Guma Mbaho Mwine : Detective Raymond Griggs

: Detective Raymond Griggs Jamie McShane : Detective Lankford

: Detective Lankford Michael Graziadei : Jeff Golantz

: Jeff Golantz Lamont Thompson : Giudice James P. Stanton

: Giudice James P. Stanton Krista Warner : Hayley Haller

: Hayley Haller Katrina Rosita : Tanya Cruz

: Tanya Cruz LisaGay Hamilton : Giudice Mary Holder

: Giudice Mary Holder Reggie Lee : Angelo Soto

: Angelo Soto Heather Mazur: Carol Dubois