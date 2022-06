Departure serie tv Rai 4 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 4 propone la serie tv dal titolo Departure. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere thriller.

La produzione è tra Stati Uniti d’America, Canada, Regno Unito e Germania, l’anno di realizzazione è il 2020 e la durata è di un’ora e 45 minuti.

Departure serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vince Shiao. Protagonisti principali sono Kendra Malley e Howard Lawson interpretati rispettivamente da Archie Panjabi e Christopher Plummer. Nel cast anche Kris Holden-Ried nel ruolo di Dominic Hayes.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Cambridge e location limitrofe nel territorio dell’Ontario.

La produzione è della Shaftesbury Films in collaborazione con Greenpoint Films e Starlings Entertainment.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Departure – trama della serie tv in onda su Rai 4

Al centro della trama raccontata c’è il mistero del volo 716. Si tratta di un aereo con passeggeri a bordo che svanisce sull’Oceano Atlantico.

Naturalmente l’incidente è pervaso da un mistero che nessuno all’inizio riesce a spiegare. Viene chiamata per indagare la brillante investigatrice dell’aviazione Kendra Malley, recentemente vedova. È stato il suo ex capo e mentore Howard Lawson a chiedere esplicitamente che fosse proprio lei a capo delle indagini.

Intanto tutto il mondo sta a guardare quanto accade e l’interesse mediatico diventa sempre più insistente. Kendra e la sua squadra devono fare di tutto per cercare di risolvere il caso oscuro nel minore tempo possibile. Varie sono le possibilità per individuare dove si trova l’aereo scomparso e se ci sono possibili sopravvissuti.

Spoiler

La squadra di Kendra deve analizzare una miriade di sospetti e possibili motivazioni. Non è escluso il suicidio del pilota. Ma neppure l’azione di terrorismo, l’omicidio motivato politicamente e il fallimento dei sistemi di sicurezza dell’aereo.

Queste sono le cause su cui si sta indagando per riuscire a capire finalmente cosa è successo al volo 716 e soprattutto per impedire che un tale incidente possa accadere di nuovo.

Departure: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Departure e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Archie Panjabi : Kendra Malley

: Kendra Malley Christopher Plummer : Howard Lawson

: Howard Lawson Kris Holden-Ried : Dominic Hayes

: Dominic Hayes Florence Ordesh : Rose Tate

: Rose Tate Peter Mensah : Levi Hall

: Levi Hall Claire Forlani : Janet Friel

: Janet Friel Tamara Duarte : Nadia

: Nadia Mark Rendall : Theo

: Theo Allan Hawco : Richard Donovan

: Richard Donovan Tyler Fayose : Arthur Delaney

: Arthur Delaney Chloe Farnworth : Leah Sims

: Leah Sims Rebecca Liddiard : Madelyn Strong

: Madelyn Strong Kristian Bruun: Daniel Hoffman