Queen Loretta serie tv Netflix – trama, cast, finale

Netflix propone dal 24 giugno la serie tv dal titolo Queen Loretta. Si tratta di un prodotto di genere drammatico con atmosfere queer.

La produzione è della Polonia, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da quattro episodi, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Queen Loretta serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Lukasz Kosmicki. Protagonisti principali sono Loretta e Wioletta interpretati rispettivamente da Andrzej Seweryn e Maria Peszek. Nel cast anche Kova Réa nel ruolo di Corentin.

Le riprese si sono svolte in Polonia, in particolare a Varsavia e location limitrofe della Woj. Mazowieckie.

La produzione è di Netflix in collaborazione con Opus TV e Imaginary Pixels.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Queen Loretta – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Sylwester, un sarto in pensione che nella fase finale della sua vita ha deciso di esibirsi anche come drag queen. Sylwester ha lasciato la Polonia 50 anni prima e si è trasferito a Parigi dove ha fatto una brillante carriera diventando sarto.

Un giorno riceve una lettera da parte di una persona non meglio identificata. Gli viene chiesto di donare un rene alla figlia malata che praticamente Sylwester aveva abbandonato fin dalla nascita e non aveva mai visto.

Questa lettera lo lascia abbastanza sconvolto perché Sylwester non vuole rievocare il passato. Così inizialmente è molto riluttante a recarsi in Polonia. Man mano che trascorrono i giorni però cambia opinione e decide di tornare nella piccola cittadina mineraria nei pressi di Varsavia, dove aveva giurato di non fare mai più ritorno 50 anni prima.

Il viaggio però prende una piega molto insolita. Infatti Sylwester, come aveva immaginato precedentemente, è costretto ad affrontare tutto il tuo passato ed a confrontarsi con la vita di prima.

Spoiler

Inoltre arrivato nella cittadina mineraria della sua infanzia si trova immediatamente coinvolto da essa e riesce ad usare tutte le sue abilità artistiche per allestire uno spettacolo teatrale e salvare dal fallimento la piccola comunità mineraria.

La serie è un prodotto che si basa soprattutto sulla necessità di dare una seconda possibilità anche a chi non la chiede. E’ una storia di redenzione ed un inno all’amore che riesce a superare tutte le differenze.

Queen Loretta: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Queen Loretta e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Andrzej Seweryn : Loretta / Sylwester

: Loretta / Sylwester Maria Peszek : Wioletta

: Wioletta Julia Chetnicka : Izabela

: Izabela Antoni Porowski : Assistente

: Assistente Kova Réa: Corentin