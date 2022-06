Man vs Bee serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dal 24 giugno la serie tv dal titolo Man vs Bee. Si tratta di un prodotto di genere commedia.

La produzione è della Gran Bretagna, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da nove episodi, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Man vs Bee serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David Kerr. Protagonisti principali sono Trevor e Lewis interpretati rispettivamente da Rowan Atkinson e Daniel Fearn. Nel cast anche Jing Lusi nel ruolo di Nina.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Londra e location limitrofe dell’Inghilterra.

La produzione è della HouseSitter Productions in collaborazione con Netflix e Jumbuck Film & Television.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Man vs Bee – trama della serie tv in onda su Netflix

La vicenda raccontata ha come protagonista Trevor Bingley, un uomo di mezza età goffo e impacciato. È assolutamente incapace, dopo aver trovato un lavoro, di far fede ai propri impegni. Naturalmente la colpa non è sua ma delle circostanze che si rivelano sempre fuori controllo e contro di lui.

Trevor è sposato ma separato con Jess. I rapporti con la moglie non sono mai stati idilliaci proprio perché Trevor ha un approccio molto singolare e sconclusionato con la vita. Invece la figlia Maddy ama moltissimo suo padre nonostante abbia una personalità strana, singolare e goffa.

Trevor un giorno trova lavoro come custode di una villa. I proprietari sono due ricchi e facoltosi signori molto snob che gli affidano la custodia della loro magione per una settimana durante un viaggio di affari. Immediatamente Trevor si trova in grande difficoltà. Cerca di studiare il manuale delle istruzioni lasciato dalla coppia. Ma purtroppo fa in modo che prenda fuoco e tutto questo aggiunge uno stress maggiore al suo stato già nevrotico. Ma a ad aggiungere una ulteriore componente di stress al povero Trevor è l’entrata nella villa di una ape.

Spoiler

Una situazione abbastanza comune tra le persone, ma che fa vivere Trevor in un accumulo di nervosismo che avrà conseguenze devastanti. Nella villa infatti sono presenti molti beni di valore inestimabile e c’è un cane, Cupcake, allergico alle nocciole. Ma Trevor, nel suo maldestro modo di comportarsi vive e farà vivere ai telespettatori una vera e propria settimana di incubo. Soprattutto quando comincia a dare la caccia all’ape che gironzola intorno a lui e per tutta la casa senza lasciargli tregua.

Man vs Bee: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Man vs Bee e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Rowan Atkinson : Trevor

: Trevor Daniel Fearn : Lewis

: Lewis Jing Lusi : Nina

: Nina Greg McHugh : Coleman

: Coleman Julian Rhind-Tutt : Christian

: Christian India Fowler : Maddy

: Maddy Chizzy Akudolu : Judge

: Judge Aysha Kala : Detective

: Detective Tom Basden : Police Officer

: Police Officer Tony McCarthy : Prisoner 1968

: Prisoner 1968 Lee Byford : Builder

: Builder Brendan Murphy: Eric