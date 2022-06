Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 27 al 30 giugno 2022

Condividi su

Ecco le anticipazioni del 27-30 giugno della serie turca di Canale 5 dal titolo Brave and Beautiful. Si tratta di un serial di genere drammatico con atmosfere thriller e sentimentali.

La serie nell’edizione originale si articola di 32 episodi. In Italia invece è stata rimodulata per 96 appuntamenti della durata di 45 minuti circa.

Brave and Beautiful 27-30 giugno – anticipazioni

Tahsin non si dà pace per la morte del figlio. E Mihriban gli offre il suo conforto, tanto che i due sembrano finalmente rappacificarsi. Intanto, Cesur rilascia un’intervista in cui promette una lauta ricompensa a chi darà informazioni sulla scomparsa di Suhan, così viene contattato dall’amica del tassista Rasim che gli racconta di aver contribuito a portare Riza a Korludag. La polizia si mette sulle tracce dell’uomo, Riza lo viene a sapere e lo uccide.

Brave and Beautiful trama episodio 28 giugno

Suhan, sequestrata da Riza, riesce a farsi notare da un uomo di passaggio vicino alla casa dove è prigioniera e ad avere in prestito il suo telefono per chiamare Cesur. Riesce così a telefonare a Cesur con l’aiuto di un uomo di passaggio. Cesur e Tahsin corrono a salvarla. Ma Riza scopre tutto e prepara un ultimo piano diabolico per distruggere la felicità di Cesur e Suhan.

Trama episodio 29 giugno

Hulya chiede a Cahide di occuparsi di Zafer e Cahide accetta di prendersi cura del bambino. Suhan è in coma e fa sogni bellissimi in cui lei e Cesur vivono felici il fidanzamento potendo condividere la loro gioia con tutta la famiglia. Riza, con l’aiuto di un infermiere, riesce a fuggire dall’ospedale psichiatrico, e mentre sta per lasciare il paese su una barca, scopre che è stato tutto organizzato da Cesur e Tahsin per attirarlo in una trappola.

Trama episodio 30 giugno

Tahsin mette fuori gioco Cesur e resta solo con Riza per compiere la sua vendetta. Intanto in ospedale, Suhan entra in travaglio e i medici avvisano Sirin che potrebbe non sopravvivere allo shock del parto. La barca con Tahsin e Riza salta in aria davanti a Cesur incredulo; appena a terra, corre in ospedale e scopre di essere diventato padre e che Suhan è uscita dal coma.

Brave and Beautiful 27-30 giugno, il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo della seria turca Brave and Beautiful con i rispettivi personaggi interpretati:

Kivanç Tatlitug: Cesur Alemdaroglu

Cesur Alemdaroglu Tuba Büyüküstün : Alemdaroglu

: Alemdaroglu Tamer Levent : Tahsin Korludag

: Tahsin Korludag Erkan Avci : Korhan Korludag

: Korhan Korludag Serkan Altunorak: Bulent Aydinbas

Bulent Aydinbas Sezin Akbasogullari : Cahide Korludag

: Cahide Korludag Devrim Yakut : Mihriban Aydinbas

: Mihriban Aydinbas Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Banu Vardar Irmak Örnek : Sirin

: Sirin Firat Altunmese : Kemal

: Kemal Zeynep Kiziltan : Hülya

: Hülya Müfit Kayacan : Rifat

: Rifat Cansu Türedi : Necla

: Necla Isil Dayioglu : Reyhan

: Reyhan Nihan Büyükagaç : Adalet Soyozlu

: Adalet Soyozlu Oktay Korunan : Salih

: Salih Yigit Özsener: Riza