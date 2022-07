Chicago Fire 13 luglio, le trame degli episodi: gli uomini della squadra 3 in pericolo durante un intervento

Condividi su

Mercoledì 13 luglio, dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onda gli ultimi due episodi di Chicago Fire 9. La serie, ideata da Dick Wolf, sta ottenendo, in Italia, ottimi dati di ascolto. La scorsa settimana, il doppio appuntamento con la serie dei pompieri della Caserma 51 ha permesso alla rete del Biscione di essere il terzo canale più visto. Con una share dell’8,2%, Chicago Fire è stato il programma più visto in onda su Mediaset.

Chicago Fire 13 luglio, la prima puntata

La prima puntata di Chicago Fire in onda il 13 luglio si intitolerà Un turno difficilissimo. La Caserma 51 sarà chiamata a riorganizzarsi dopo che Stella Kidd ha superato con successo l’esame per diventare tenente. Il Comandante Boden, infatti, comunicherà a Kelly Severide e a Matthew Casey che nella 51 non ci sarà posto per un’altra tenente. Fatto questo, che porterà delle tensioni in caserma.

Intanto, Severide continuerà ad essere attanagliato dai dubbi in merito alla sua relazione. Il pompiere, infatti, non saprà se chiedere o meno alla sua fidanzata di sposarlo. Alla fine, però, sceglierà di fare la proposta. Anche Casey si ritroverà a dover affrontare, una volta per tutte, i suoi sentimenti verso Brett. Infine, durante Chicago Fire del 13 luglio, gli uomini della Caserma 51 potranno festeggiare il pompiere Mouch. Quest’ultimo, grazie a un salvataggio effettuato durante una chiamata, sarà insignito della Medaglia al Valore dei Vigili del Fuoco. Violer, Ritter e Gallo avranno il compito di organizzare una cerimonia per festeggiarlo.

Chicago Fire 13 luglio, il gran finale

Il secondo e ultimo episodio di Chicago Fire del 13 luglio avrà come titolo Nessun sopravvissuto. La puntata, che chiuderà la nona stagione della serie, costringerà il comandante Boden a una dura scelta. L’uomo, infatti, dovrà decidere se abbandonare o meno la Caserma 51 per diventare Vice Capo Distrettuale.

Intanto, la situazione sentimentale tra Brett e Casey, protagonisti di Chicago Fire, continuerà a essere ingarbugliata. Il tenente, infatti, sceglierà di parlare alla paramedica. Quest’ultima, però, rimarrà spiazzata da quanto sentirà e, per questo motivo, sceglierà di ignorarlo. Le vicende personali dei pompieri passeranno in secondo piano durante una chiamata. I vigili del fuoco della squadra 3 (quella di Kelly Severide), infatti, si ritroveranno tutti in pericolo dopo un intervento all’interno del Lago Michigan.

Dal 20 luglio le puntate della decima stagione

Come già detto, le puntate di Chicago Fire del 13 luglio concluderanno la nona stagione della serie. Tuttavia, i tanti fan potranno continuare a seguire le vicende dei propri beniamini. Mediaset, a differenza di quanto accaduto nelle scorse stagioni, ha infatti scelto di mandare in onda e in chiaro anche la decima stagione. Questa prenderà il via da mercoledì 20 luglio, sempre in prima serata su Italia 1.

Al momento, comunque, non è chiaro se saranno trasmesse o meno tutte le 22 puntate della stagione. La serie, in Italia, è stata proposta su Sky a partire dal 16 novembre, con l’ultima puntata che andrà in onda il prossimo 2 di agosto. Dopo l’11esima puntata, trasmessa a fine gennaio, la NBC ha scelto di bloccare la messa in onda per la oramai classica pausa invernale.